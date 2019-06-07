8 ИЮЛЯ В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «АЙНАР» ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КАРТИН «МИР ГЛАЗАМИ ОСОБОГО РЕБЕНКА»
Сухум. 5 июля 2019. Абхазия-Информ. 8 июля в 13:00 в Доме детского творчества «Айнар» (г. Сухум, ул. Пушкина, 24) пройдёт выставка-продажа картин под названием «Мир глазами особого ребенка». На выставке будут представлены работы подопечных Культурно-благотворительного фонда «Ашана» и Сухумского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.
Все вырученные от продажи картин средства будут направлены на лечение тяжелобольных подопечных КБФ «Ашана».
Дети долго и усердно готовились к выставке и с особенным трепетом ожидают гостей.
«В День семьи, любви и верности, в светлый семейный праздник, мы приглашаем Вас поучаствовать в благом деле», - обращается ко всем неравнодушным людям КБФ «Ашана».
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