8 ИЮЛЯ В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «АЙНАР» ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КАРТИН «МИР ГЛАЗАМИ ОСОБОГО РЕБЕНКА»

Сухум. 5 июля 2019. Абхазия-Информ. 8 июля в 13:00 в Доме детского творчества «Айнар» (г. Сухум, ул. Пушкина, 24) пройдёт выставка-продажа картин под названием «Мир глазами особого ребенка». На выставке будут представлены работы подопечных Культурно-благотворительного фонда «Ашана» и Сухумского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.

Все вырученные от продажи картин средства будут направлены на лечение тяжелобольных подопечных КБФ «Ашана».