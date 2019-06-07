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Абхазия Информ

ПАРТИЯ «АМЦАХАРА» ГОТОВИТСЯ К СЪЕЗДУ И ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РА

Новости Пятница, 05 июля 2019 14:35
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Сухум. 5 июля 2019. Абхазия-Информ. 10 июля состоится внеочередной съезд оппозиционной политической партии «Амцахара». Такое решение было принято в пятницу 5 июля на заседании политсовет партии.

Главный вопрос повестки дня – выдвижение кандидата в президенты Республики Абхазия от политической партии.

По неподтвержденным данным,  кандидатом в президенты РА будет выдвинут  руководитель партии "Амцахара" Алхас Квициния. 

В соответствии с избирательным законодательством, выдвижение кандидатов в президенты Республики Абхазия начинается за 60 и заканчивается за 40 дней до дня выборов - с 26 июня по 16 июля 2019 г.

Право выдвижения кандидатов в президенты имеют политические партии (а их на сегодняшний день в Абхазии 10 - ред. АИ)), зарегистрированные в Минюсте РА не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего Президента Республики Абхазия, а также и группы избирателей.

Политические партии обязаны пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии РА.

Политическая партия вправе выдвинуть только одного кандидата. Кандидат от политической партии может и не быть членом данной политической партии.

Решение о выдвижении кандидата в президенты принимается политической партией тайным голосованием, если съезд (конференция) не примет иного решения.

Выборы президента РА состоятся 25 августа 2019 г.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 05 июля 2019 14:40

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