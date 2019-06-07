В ЦИК РА ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ ЛИДЕРА ОППОЗИЦИОННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ, ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ

В инициативную группу граждан, возглавляемую руководителем Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймуразом Хишба, входят Беслан Джопуа, Дато Каджая, Алхас Чолокуа, Юрий Хагуш, Исидор Дочия, Астамур Аршба, Виктор Тванба, Адгур Ашуба, Давид Багапш, Инал Хишба, Лаша Ашуба, Дмитрий Маршания и Батал Айба.

Это уже девятая инициативная группа по выдвижению кандидата в президенты. Ранее были зарегистрированы инициативные группы граждан по выдвижению кандидатами в президенты Алмаса Джапуа, Астамура Тарба, Астамура Какалия, Астамура Отырба, Шамиля Адзынба, Артура Анкваба, Олега Аршба и Рауля Хаджимба. Центризбиком также зарегистрировал три политические партии - «Акзаара», «Единая Абхазия» и «Амцахара».

4 апреля 2019 г. парламент назначил дату президентских выборов на 21 июля 2019 г. Однако 20 мая оппозиционные политические силы потребовали перенесения даты президентских выборов на более поздний срок и объективного расследования факта отравления лидера оппозиции, депутата парламента Аслана Бжания.

Парламент не поддержал требование оппозиции. Большинство депутатов проголосовало против переноса даты выборов.

В свою очередь оппозиция объявила о бессрочной акции протеста и стала требовать отставки президента. В конечном итоге представители оппозиционных сил и президент достигли компромисса. 22 мая Рауль Хаджимба внес на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в конституционный закон "О выборах Президента Республики Абхазия".

28 мая парламент проголосовал за законопроект и перенос выборов на 25 августа.

Что касается Аслана Бжания, то в настоящее время он проходит курс реабилитации в одном из медицинских центров Германии.

В соответствии с избирательным законодательством, выдвижение кандидатов в президенты Республики Абхазия начинается за 60 и заканчивается за 40 дней до дня выборов - с 26 июня по 16 июля 2019 г.

Право выдвижения кандидатов в президенты имеют политические партии (а их на сегодняшний день в Абхазии 10 - ред. АИ)), зарегистрированные в Минюсте РА не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего Президента Республики Абхазия, а также и группы избирателей.

Политические партии обязаны пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии РА.

Политическая партия вправе выдвинуть только одного кандидата. Кандидат от политической партии может и не быть членом данной политической партии.

Решение о выдвижении кандидата в президенты принимается политической партией тайным голосованием, если съезд (конференция) не примет иного решения.

При выдвижении кандидата в президенты от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 10 человек. Инициативная группа избирателей проходит регистрацию в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия.

Избиратель может входить только в одну инициативную группу избирателей.

Политическая партия «Акзаара» 5 июля провела свой съезд и выдвинула кандидатом в президенты бывшего министра внутренних дел, ныне советника президента Леонида Дзапшба. Партия «Амцахара» проведет съезд 10 июля.

Выборы президента РА состоятся 25 августа 2019 г.