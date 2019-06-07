19 ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЪЕДИНИЛИСЬ В «СОЮЗ РУССКИХ И КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Как сообщает пресс-служба посольства РФ, соучредителями выступили руководители девятнадцати объединений соотечественников. В ходе мероприятия прошли выборы в структурные подразделения Союза, принята резолюция, подписан учредительный договор. Мероприятие прошло в рабочей и конструктивной атмосфере.

Сухум. 6 июля 2019. Абхазия-Информ. В субботу 6 июля в Посольстве состоялась учредительная конференция Союза русских и казачьих общественных организаций Республики Абхазия.

Выступая на учредительной конференции союза, посол России в Абхазии Алексей Двинянин сказал:

"Мы уже год ведем работу по консолидации наших соотечественников в Республике Абхазия, и уже достигли определенных результатов. Дорогие соотечественники, мы собрались, чтобы наконец-то придать финальный штрих картине, которую мы долго писали вместе. Консолидация наших соотечественников в Абхазии оказалась весьма непростым делом. Но игра стоит свеч. Уверен, что организация со временем обрастет новыми участниками".

Сопредседателями Союза избраны президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, председатель общественного объединения "Русское общество Абхазии" Роман Рязанцев и директор культурного фонда "Справедливость. Благополучие. Развитие" Олег Юрченко.

В Координационный совет объединения вошли 19 человек.

Попечительский совет Союза русских и казачьих общественных организации возглавил послу России в Абхазии Алексею Двинянин.

«Новая организация создана с целью консолидации усилий, информационного обмена, защиты прав 22-тысячного русского населения, проживающего в Абхазии, налаживания более эффективного сотрудничества с органами власти Абхазии и России», - сообщает Sputnik Абхазия.