ТОЛСТОЙ: РОССИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ НЕЗАВИСИМОСТЬ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 6 июля 2019. Абхазия-Информ. Россия не является оккупантом, она поддерживает независимость Абхазии и Южной Осетии, которые никогда не вернутся в состав Грузии. Об этом в субботу заявил депутат Госдумы РФ, глава российской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Петр Толстой в интервью грузинской телекомпании "Рустави-2".

"Россия не оккупировала ваши территории. Когда ваш так называемый президент [Саломе Зурабишвили] в социальной сети пишет, что Россия - враг и оккупант, как вы представляете после этого разговор о нормальных отношениях? Абхазия и Южная Осетия никогда не вернутся в состав Грузии. Запомните это хорошо. Они никогда не станут вашими территориями. Россия будет поддерживать их независимость. Передайте это всем, кто на улицах Тбилиси бегает с антироссийскими лозунгами, - Абхазия и Южная Осетия никогда не вернутся в состав Грузии. Этого никогда не произойдет", - сказал Толстой, комментируя серию митингов с антироссийскими заявлениями, которые проводятся в Тбилиси с 20 июня.

В Тбилиси у здания парламента в ежедневном режиме проводятся акции протеста. Они начались 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, возглавлявший российскую делегацию депутат Госдумы и президент МАП Сергей Гаврилов занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста с антироссийскими лозунгами, закончившуюся попыткой штурма парламента.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня издал указ о том, что российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. С этого же дня вступило в силу и решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

https://tass.ru/politika/6637691