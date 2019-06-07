ТОЛСТОЙ: РОССИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ НЕЗАВИСИМОСТЬ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Сухум. 6 июля 2019. Абхазия-Информ. Россия не является оккупантом, она поддерживает независимость Абхазии и Южной Осетии, которые никогда не вернутся в состав Грузии. Об этом в субботу заявил депутат Госдумы РФ, глава российской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Петр Толстой в интервью грузинской телекомпании "Рустави-2".
В Тбилиси у здания парламента в ежедневном режиме проводятся акции протеста. Они начались 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, возглавлявший российскую делегацию депутат Госдумы и президент МАП Сергей Гаврилов занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста с антироссийскими лозунгами, закончившуюся попыткой штурма парламента.
Президент РФ Владимир Путин 21 июня издал указ о том, что российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. С этого же дня вступило в силу и решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.
https://tass.ru/politika/6637691
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