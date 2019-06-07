НОРМА ЗАКОНА О СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, КАСАЮЩАЯСЯ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СУДЕБНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, ВСТУПИТ В СИЛУ С 1 НОЯБРЯ 2019 ГОДА
Сухум. 6 июля 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба подписал принятый парламентом 5 июля 2019 года конституционный закон «О внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия «О судебной власти».
Изменение, внесенное в закон о судебной власти, предусматривает применение с 1 ноября 2019 года автоматизированной судебно-информационной системы, электронных документов, формирования состава суда с использованием автоматизированной судебно-информационной системы, фиксации судебного заседания с помощью видео-протоколирования.
5 июля парламент вернулся к рассмотрению законопроекта и проголосовал за вступление в силу нормы закона, касающейся внедрения автоматизированной судебно-информационной системы, с 1 ноября 2019 года.
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