НОРМА ЗАКОНА О СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, КАСАЮЩАЯСЯ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СУДЕБНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, ВСТУПИТ В СИЛУ С 1 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Изменение, внесенное в закон о судебной власти, предусматривает применение с 1 ноября 2019 года автоматизированной судебно-информационной системы, электронных документов, формирования состава суда с использованием автоматизированной судебно-информационной системы, фиксации судебного заседания с помощью видео-протоколирования.

25 июня 2019 года парламент из-за отсутствия кворума не рассмотрел предложенный Верховным судом РА законопроект о внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О судебной власти», предусматривающий перенос даты вступления в силу положений закона, касающихся автоматизированной судебно-информационной системы, а именно электронного формирования состава суда и фиксации судебного заседания с помощью видео-аудио-протоколирования, с 1 июля 2019 г. на 1 июля 2020 г.

5 июля парламент вернулся к рассмотрению законопроекта и проголосовал за вступление в силу нормы закона, касающейся внедрения автоматизированной судебно-информационной системы, с 1 ноября 2019 года.