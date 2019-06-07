ОМАРУ МЕРЦХУЛАВА, ПОХИЩЕННОМУ 17 АПРЕЛЯ 2019 Г, УДАЛОСЬ СБЕЖАТЬ ОТ ПРЕСТУПНИКОВ

Как ранее сообщалось, 18 апреля 2019 было года возбуждено уголовное дело по факту похищения Мерцхулава Омара Датиковича по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б", "в" части 2 статьи 119 (похищение человека совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и насилия, опасного для жизни и здоровья) и части 2 статьи 217 (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РА.

Сухум. 8 июля 2019 г. Абхазия-Информ . Омару Мерцхулава, похищенному 17 апреля 2019 года, удалось сбежать от удерживавших его преступников.

6 июля 2019 года ранее похищенному Мерцхулава О.Д. удалось бежать от преступников из места незаконного его удержания.

В этот же день, 6 июля 2019 года, сотрудники СГБ И МВД по подозрению в совершении данного преступления задержали троих граждан Республики Абхазия, данные которых в интересах следствия не разглашаются.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных и процессуальных действий, направленных на доказательство их вины, установление иных участников данного преступления и подробных обстоятельств похищения и последующего насильственного удержания Омара Мирцхулава.

Уголовное дело расследуется Следственным управлением Генеральной прокуратуры РА.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА.

*** 17 апреля 2019 года в 22 часа 40 минут, Мерцхулава Омар Датикович 1979 года рождения, управляя автомашиной Мерседес-Бенц Спринтер (госномерной знак н. А 055 СН АВН), следуя по улице Эшерская в селе Гумиста Сухумского района был остановлен неустановленным внедорожником белого цвета откуда вышли трое неустановленных следствием лиц в камуфлированной форме, в масках, вооруженные огнестрельным оружием. Подавив волю водителя и пассажиров, неизвестные совершили похищение О Мерцхулава.

18 апреля автомобиль Мерседес-Бенц Спринтер был обнаружен на пустыре в селе Гумиста Сухумского района.

23 апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в гаражах, принадлежащих гражданину Чкадуа Эрику Юрьевичу, сотрудники правоохранительных органов обнаружили находящийся в розыске автомобиль «Mercedes-Benz». В салоне автомобиля при осмотре было обнаружено и изъято огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, камуфляжная форма, маски и перчатки, а в багажном отсеке - госномерные знаки Российской Федерации. При обследовании второго гаража был обнаружен также ранее угнанный автомобиль «Lexus» белого цвета.

В ходе расследования уголовного дела 19 апреля 2019 года по подозрению в совершении разбойного нападения в составе группы лиц, похищении человека, угоне автотранспорта, незаконном обороте наркотических средств и незаконном хранении огнестрельного оружия группой лиц был задержан гражданин РА Дзкуа Адгур Сардионович, 1974 года рождения, которому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 217, п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 119, ч. 4 ст. 163, ч. 2 ст. 223, ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РА. В отношении Дзкуа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Дзкуа А.С. вину в предъявленном обвинении не признал. Сторона защиты обжаловала постановление суда об избрании меры пресечения в вышестоящей судебной инстанции.

24 апреля 2019 года был задержан Бганба Беслан Тотович, 1982 года рождения, который органом предварительного расследования подозревается в совершении разбойного нападения, похищении человека, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия группой лиц. В отношении подозреваемого Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Бганба Б.Т. вину по подозрению не признает, постановление суда об избрании меры пресечения обжаловано в вышестоящий суд стороной защиты.

30 апреля 2019 года задержан Чкадуа Эрик Юрьевич, 1979 года рождения. который органом предварительного расследования подозревается в совершении разбойного нападения в составе группы лиц, похищении человека, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия группой лиц. В отношении подозреваемого 3 мая 2019 года Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.