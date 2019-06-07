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Абхазия Информ

ПОЛИТИКА ТБИЛИСИ В ОТНОШЕНИИ АБХАЗИИ НЕ ПРЕТЕРПЕЛА СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРОДОЛЖАЕТ НОСИТЬ АНТИГУМАННЫЙ И ДИСКРИМИНАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР, СЧИТАЮТ В МИД РА

Новости Понедельник, 08 июля 2019 15:33
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ПОЛИТИКА ТБИЛИСИ В ОТНОШЕНИИ АБХАЗИИ НЕ ПРЕТЕРПЕЛА СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРОДОЛЖАЕТ НОСИТЬ АНТИГУМАННЫЙ И ДИСКРИМИНАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР, СЧИТАЮТ В МИД РА

Сухум. 8 июля 2019. Абхазия-Информ. МИД Абхазии прокомментировал резолюцию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, касающуюся Абхазии и принятую с подачи Грузии.

«Со времен агрессии Грузии в Абхазии в 1992-1993 гг. политика Тбилиси в отношении Абхазии, несмотря на выдвигаемые время от времени мирные программы, не претерпела существенных изменений и продолжает носить антигуманный и дискриминационный характер. Не просматривается какого-либо движения в сторону переосмысления неприемлемых для Республики Абхазия подходов», отмечается в Комментарии.

МИД РА призывает руководство Парламентской ассамблеи ОБСЕ воздерживаться от вынесения на голосование конъюнктурных политизированных проектов резолюций, серьезно осложняющих проведение конструктивного диалога в рамках Женевских международных дискуссий.

КОММЕНТАРИЙ МИД РА

В ходе ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге принята резолюция, касающаяся, в частности, «положения в области безопасности и прав человека в Абхазии».

Представленная грузинской делегацией резолюция содержит стандартный для подобного рода документов набор пропагандистских штампов о «ситуации на оккупированных территориях», а также бессмысленный призыв к России отменить решение о признании независимости Республики Абхазия.

С завидным упорством грузинская сторона распространяет свою версию о ситуации в Абхазии, используя многочисленные международные площадки – ООН, ОБСЕ, ЕС, НАТО, Совет Европы и другие. Со времен агрессии Грузии в Абхазии в 1992-1993 гг. политика Тбилиси в отношении Абхазии, несмотря на выдвигаемые время от времени мирные программы, не претерпела существенных изменений и продолжает носить антигуманный и дискриминационный характер. Не просматривается какого-либо движения в сторону переосмысления неприемлемых для Республики Абхазия подходов.

К сожалению, отсутствует и понимание того, что решение о признании Российской Федерацией независимости Республики Абхазия полностью отражает волю многонационального народа Абхазии и не может быть отменено.

Принимая с подачи Грузии ангажированные документы, парламентарии стран ОБСЕ неосознанно подрывают те основополагающие принципы, которым должна следовать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Считаем, что если бы у Парламентской ассамблеи ОБСЕ было желание ознакомиться с точкой зрения Республики Абхазия и более детально разобраться в существе грузино-абхазского конфликта, то, возможно, оценки парламентариев стран-членов ОБСЕ были бы более сбалансированными и они не оказались бы под доминирующим влиянием тбилисской пропаганды.

Призываем руководство Парламентской ассамблеи ОБСЕ воздерживаться от вынесения на голосование конъюнктурных политизированных проектов резолюций, серьезно осложняющих проведение конструктивного диалога в рамках Женевских международных дискуссий.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 08 июля 2019 15:35

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