ГЕРОИ ИТАЛЬЯНСКОЙ КОМЕДИИ "ЗАКОНУ ТУТ НЕ МЕСТО" ЗАГОВОРИЛИ НА АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Перевел фильм на абхазский язык режиссер, актер и директор киностудии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотиа. По словам режиссера, перевести комедию «Закону тут не место» на абхазский язык, как это ни покажется странными, предложили в министерстве экономики Абхазии. Сюжет о вымышленном сицилийском городке Пьетрамаре стал моделью узнаваемого современного общества, где правит бал коррупция.

Сухум. 9 июля 2019. Абхазия-Информ . Сегодня в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба состоится первый показ итальянской комедии "Закону тут не место", дублированного на абхазский язык.

Работа над дубляжем шла пять месяцев. В дублировании участвовали 35 актеров, в их числе актеры Абхазского Государственного драмтеатра им. С. Чанба, Государственного молодежного театра и Ткуарчалского Народного театра.

Вячеслав Аблотия рекомендует просмотр фильма многим кандидатам в президенты РА, депутатам парламента и главам администрации городов и районов Абхазии.

Комедию «Закону тут не место» сняли в 2017 году режиссеры Сальваторе Фикарра и Валентино Пиконе.

Фильм «L,ora Legale» о том, как жители маленького сицилийского городка устали от коррупции и беспредела властей и выбрали себе нового мэра — такого честного, каких не видывал мир. Новоизбранный глава города дает слово бороться со всем, что противоречит закону: от неэкологичной утилизации отходов до незаконного строительства — и это не пустое обещание в ходе предвыборной кампании. Он обещает горожанам чистые улицы, велодорожки, бесплатную медицину, но оказывается, не все жители городка готовы к таким переменам. Особенно недовольны зятья нового мэра, которые привыкли к легкой жизни при прошлой власти. Они решают вернуть все на круги своя и придумывают коварный план.