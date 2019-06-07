МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД «АПСНЫ» ПЕРЕДАЛ В ПОДАРОК СТУДЕНЧЕСКОМУ ОБЩЕЖИТИЮ АГУ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.

«Студенческое общежитие АГУ предназначается для размещения иногородних студентов и аспирантов на период обучения в университете. У нас живут студенты со всех районов республики за исключением столицы и Сухумского района, а также один студент из Кабардино-Балкарии. Не пустует общежитие и во время летних каникул. В нем селятся российские студенты, проходящие учебную практику в абхазии, так мы приняло в два потока до 30 студентов из Красноярского края», рассказал корр. «Абхазия-Информ» директор общежития Зураб Амичба.

Здание общежития оборудовано в соответствии с современными стандартами для комфортного проживания студентов. Здесь имеются комнаты отдыха, спортзал, библиотека, читальный зал, медкабинет, столовая. На каждом этаже есть комнаты под кухни, где студенты могут сами готовить себе еду.

«Мы со своей стороны требуем, чтобы проживающие здесь студенты соблюдали чистоту и внутренний распорядок общежития», - отметил Амичба.

По словам Амичба, есть и такие студенты, которых не устраивают правила в общежитии, они предпочитают жить в съемных квартирах.

З. Амичба выразил благодарность Фонду «Апсны» за подарок. «Теперь у нас оборудована и комната, отведенная под прачечную», - сказал он.

Общежитие восстановлено за счет российской финансовой помощи в рамках «Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию РА».