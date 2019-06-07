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Абхазия Информ

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ УВД ПО ГАГРСКОМУ РАЙОНУ ПРОВОДИТ ДОСЛЕДСТВЕННУЮ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ ДТП С РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМИ

Новости Вторник, 09 июля 2019 13:59
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ УВД ПО ГАГРСКОМУ РАЙОНУ ПРОВОДИТ ДОСЛЕДСТВЕННУЮ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ ДТП С РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМИ

 

Сухум. 9 июля 2019. Абхазия-Информ. Следственный отдел управления внутренних дел по Гагрскому району проводит доследственную проверку по факту данного ДТП.

Авария произошла 8 июля утром в районе Цитрусового совхоза Гагрского района.

Как сообщает пресс-служба МВД РА, по предварительным данным водитель автомобиля "Volkswagen CRAFTER" при пересечении Пицундской шоссейной дороги с односторонним движением допустил столкновение с автомобилем "Mercedes-Benz" под управлением жителя с. Алахадзы 1971 года рождения.

15 пассажиров автомобиля "Volkswagen CRAFTER" и водители были направлены в Гагрскую больницу. После осмотра 6 пассажиров и оба водителя были отпущены. 9 человек находятся в больнице на стационарном лечении.

Водители автотранспортных средств прошли процедуру медицинского освидетельствования. Согласно заключению экспертов, оба водителя трезвы.

Жизни людей, попавших в дорожно-транспортное происшествие под Пицундой 8 июля, ничего не угрожает, сказал в интервью Sputnik Абхазия главный врач Гагрской районной больницы Вячеслав Аргун.

"Всего к нам доставили 16 человек, из них на стационарном лечении находятся девять человек, остальные выписаны на амбулаторное лечение. Есть пациенты с переломом обеих ключиц, у одного перелом плеча, есть люди с сотрясением мозга", - цитирует Аргуна Sputnik Абхазия.

Из девяти человек, проходящих стационарное лечение, двое - местные жители, семь человек – российские туристы из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и других городов.

По словам Аргуна, у одной из пациенток перелом остистых отростков позвоночника, ей необходимо оставаться на лечение в Гагре месяц, после чего ее можно будет отправить на лечение по месту жительства.

Пресс-секретарь Посольства России в Абхазии Денис Лавриков сообщил, что в посольстве отслеживают ситуацию, связанную с ДТП с российскими туристами.

"Нам стало известно об этом инциденте практически сразу. Ппо данному вопросу у нас работает консульский отдел посольства, и в частности, консульский пункт, который развернут во время летнего периода в Гагре. Руководитель пункта в непосредственном контакте с врачами лечебницы", - сказал Лавриков корр. Sputnik Абхазия.

Об инциденте было сразу доложено в информационно-кризисный центр МИД России, который отслеживает подобные ситуации с россиянами. Об инциденте также уведомили Российский центр медицины катастроф в Москве, но по нашим сведениям, какая-то экстренная транспортировка людей в Россию пока не требуется", - отметил Лавриков.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 09 июля 2019 14:04

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