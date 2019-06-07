 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Календарь событий

« Июль 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ГОСБЮДЖЕТА РА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА СОСТАВИЛО 93,7%

Новости Среда, 10 июля 2019 10:21
Оцените материал
(0 голосов)
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ГОСБЮДЖЕТА РА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА СОСТАВИЛО 93,7%

Сухум. 10 июля 2019. Абхазия-Информ. Исполнение доходной части госбюджета Абхазии в первом полугодии 2019 года составило 3 942 317,7 тыс. рублей или 93,7% от бюджетных назначений (4 207 560,7 тыс. рублей). Собственные доходы составили 2 099 774,8 тыс. рублей при плане 2 153 682,4 тыс. рублей или 97,5%.

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов за первое полугодие 2019 года составило 2 087 039,1 тыс. рублей или 97,6% от плановых показателей (2 137 924,4 тыс. рублей).

По отношению к первому полугодию 2018 года рост поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета республики составил 228 868,3 тыс. рублей или 12,3%.

Наибольший удельный вес в составе налоговых доходов (1 453 755,5 тыс. рублей) занимает НДС – 38,8% (в том числе, на товары, реализуемые на территории Абхазии – 13,9%, на ввозимые товары – 24,9%). Доля налога на прибыль за первое полугодие 2019 года составила 21,3%, акцизов – 4,9%, государственной пошлины – 2,9%.

Отмечается рост: по подоходному налогу на 8,5%, по акцизам - на 53,2%, по спецналогу - на 6,4%, по госпошлине - на 20,1%.

В связи с благоприятной промысловой обстановкой в конце 2018 года были увеличены квоты за биоресурсы. Тем самым, увеличилось и фактическое поступление платежей за пользование водными биоресурсами. По сравнению с первым полугодием 2018 г. увеличение составило 73 416,4 тыс. рублей или 196,3%.

Вместе с тем некоторые виды налоговых поступлений не выросли, а даже уменьшились.

 

По сравнению с показателями первого полугодия 2018 года, налог на прибыль уменьшился на 7,4%. По НДС на товары, ввозимые в Абхазию, поступление составило 362 673,3 тыс. рублей, что на 1,3 %) меньше, чем в прошлом году.

Уменьшение поступлений по НДС связано с уменьшением объемов производства, продукции, услуг предприятий и организаций страны. Земельный налог отстает на 4,1%.

 

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.

 

IMG-20190708-WA0012.jpgIMG-20190709-WA0039.jpg

 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 10 июля 2019 10:43

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ УВД ПО ГАГРСКОМУ РАЙОНУ ПРОВОДИТ ДОСЛЕДСТВЕННУЮ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ ДТП С РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.