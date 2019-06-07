ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ГОСБЮДЖЕТА РА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА СОСТАВИЛО 93,7%

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов за первое полугодие 2019 года составило 2 087 039,1 тыс. рублей или 97,6% от плановых показателей (2 137 924,4 тыс. рублей).

Сухум. 10 июля 2019. Абхазия-Информ . Исполнение доходной части госбюджета Абхазии в первом полугодии 2019 года составило 3 942 317,7 тыс. рублей или 93,7% от бюджетных назначений (4 207 560,7 тыс. рублей). Собственные доходы составили 2 099 774,8 тыс. рублей при плане 2 153 682,4 тыс. рублей или 97,5%.

По отношению к первому полугодию 2018 года рост поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета республики составил 228 868,3 тыс. рублей или 12,3%.

Наибольший удельный вес в составе налоговых доходов (1 453 755,5 тыс. рублей) занимает НДС – 38,8% (в том числе, на товары, реализуемые на территории Абхазии – 13,9%, на ввозимые товары – 24,9%). Доля налога на прибыль за первое полугодие 2019 года составила 21,3%, акцизов – 4,9%, государственной пошлины – 2,9%.

Отмечается рост: по подоходному налогу на 8,5%, по акцизам - на 53,2%, по спецналогу - на 6,4%, по госпошлине - на 20,1%.

В связи с благоприятной промысловой обстановкой в конце 2018 года были увеличены квоты за биоресурсы. Тем самым, увеличилось и фактическое поступление платежей за пользование водными биоресурсами. По сравнению с первым полугодием 2018 г. увеличение составило 73 416,4 тыс. рублей или 196,3%.

Вместе с тем некоторые виды налоговых поступлений не выросли, а даже уменьшились.

По сравнению с показателями первого полугодия 2018 года, налог на прибыль уменьшился на 7,4%. По НДС на товары, ввозимые в Абхазию, поступление составило 362 673,3 тыс. рублей, что на 1,3 %) меньше, чем в прошлом году.

Уменьшение поступлений по НДС связано с уменьшением объемов производства, продукции, услуг предприятий и организаций страны. Земельный налог отстает на 4,1%.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.