ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ОБСЕ ПРИНЯЛА РЕЗОЛЮЦИЮ, НЕ ПРИНИМАЮЩУЮ ВО ВНИМАНИЕ МНЕНИЕ И ИНТЕРЕСЫ НАРОДА АБХАЗИИ, СЧИТАЮТ ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ РА

«Совершенно очевидно, что данная резолюция, осуждающая Россию за признание независимости Абхазии и Южной Осетии, носит пропагандистский характер. Приравнивание признания государственной независимости Абхазии и Южной Осетии Российской Федерацией к «аннексии» и «оккупации» не только противоречит международным принципам, но и искажает причинно-следственные связи в угоду геополитическим интересам. Про-грузинская интерпретация ситуации фактически снимает с Грузии ответственность за развязывание в 1992 г. войны против Абхазии. Грузинской агрессии не была дана оценка международным сообществом. Результатом 13-месячной войны стала фактическая независимость республики, де-юре подкрепленная в 1999 году референдумом и Актом о государственной независимости. Признание независимости Республики Абхазия Россией состоялось лишь в 2008 г. после агрессии Грузии против Южной Осетии», - отмечается в заявлении гражданских организаций Абхазии.

Гражданские активисты Абхазии считают, что Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, «не принимающую во внимание мнение и интересы народа Абхазии. Такой, односторонний подход отнюдь не способствует урегулированию «замороженного» грузино-абхазского конфликта. На фоне нежелания Грузии подписать с Абхазией соглашение о неприменении силы международная поддержка грузинского тезиса о том, что Абхазия является «оккупированной» территорией, в корне противоречит мнению народа, пострадавшего от грузинской агрессии и воспринимающего РФ как гаранта собственной безопасности в контексте неурегулированного конфликта с Грузией».

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ЗАЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ

Мы, представители гражданских организаций Абхазии, расцениваем резолюцию Парламентской ассамблеи ОБСЕ от 6 июля 2019 г. как свидетельство политической предвзятости данного международного института, допускающего решения, основанные на шаблонных подходах и необъективных оценках.

Совершенно очевидно, что данная резолюция, осуждающая Россию за признание независимости Абхазии и Южной Осетии, носит пропагандистский характер. Приравнивание признания государственной независимости Абхазии и Южной Осетии Российской Федерацией к «аннексии» и «оккупации» не только противоречит международным принципам, но и искажает причинно-следственные связи в угоду геополитическим интересам. Про-грузинская интерпретация ситуации фактически снимает с Грузии ответственность за развязывание в 1992 г. войны против Абхазии. Грузинской агрессии не была дана оценка международным сообществом. Результатом 13-месячной войны стала фактическая независимость республики, де-юре подкрепленная в 1999 году референдумом и Актом о государственной независимости. Признание независимости Республики Абхазия Россией состоялось лишь в 2008 г. после агрессии Грузии против Южной Осетии.

В резолюции содержится требование о допуске международных правозащитных механизмов, включая соответствующие исполнительные структуры ОБСЕ, на территорию Абхазии для мониторинга ситуации с правами человека. Между тем, в Абхазии работают агентства ООН и другие международные организации. Местные гражданские организации отслеживают нарушения прав человека и осуществляют правозащитную деятельность, в том числе, при поддержке международных структур. В Абхазии понимают, что работа по защите прав человека является одним из важных приоритетов функционирования современного государства, именно поэтому с 2018 г. в республике стал полноценно функционировать Офис Уполномоченного по правам человека.

Представителям ОБСЕ должно быть хорошо известно, что на сегодняшний день единственной причиной невозможности организации миссии ОБСЕ, как и миссий других организаций по мониторингу ситуации с правами человека в Абхазии, является неготовность международных структур занять неполитизированную, статус-нейтральную позицию в отношении нашей Республики. В тех случаях, когда реальным интересом является оказание помощи в решении проблем защиты прав человека, а не следование односторонним политическим установкам, осуществление миссии возможно. Примером тому служит доклад о ситуации с правами человека в Абхазии Томаса Хаммерберга и Магдалены Гроно, подготовленный в результате нескольких мониторинговых миссий в Абхазии. Эти уважаемые и хорошо известные международные эксперты получили беспрепятственный доступ ко всем институтам в Абхазии и имели возможность опросить представителей различных групп населения.

Следует отметить, что грузинская сторона, согласившаяся в рамках Женевских дискуссий на организацию миссии под руководством Т. Хамерберга, впоследствии стала категорически противиться тому, чтобы доклад цитировался в официальных документах международных организаций, поскольку в нем проблемы, связанные с обеспечением прав человека, были изложены достаточно объективно. К сожалению, ПА ОБСЕ не выразила озабоченности в связи с неконструктивной позицией Грузии.

Мы считаем, что Парламентская Ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, не принимающую во внимание мнение и интересы народа Абхазии. Такой, односторонний подход отнюдь не способствует урегулированию «замороженного» грузино-абхазского конфликта. На фоне нежелания Грузии подписать с Абхазией соглашение о неприменении силы международная поддержка грузинского тезиса о том, что Абхазия является «оккупированной» территорией, в корне противоречит мнению народа, пострадавшего от грузинской агрессии и воспринимающего РФ как гаранта собственной безопасности в контексте неурегулированного конфликта с Грузией.

Неготовность международных институтов объективно разобраться в конфликтной ситуации только поощряет грузинских политиков к манипулированию международным общественным мнением с использованием тезисов об «оккупации» и «аннексии». Это препятствует объективной оценке и анализу истинных причин грузино-абхазского конфликта, что отнюдь не способствует установлению устойчивого мира в нашем регионе.

Наш народ, как и любой другой народ, заслуживает справедливого отношения и объективных оценок событий, в недавнем прошлом грозивших его уничтожением. Без непредвзятого анализа истории грузино-абхазского конфликта и учета интересов обеих сторон конфликта, невозможно найти выход из тупика, в котором пребывает сегодня процесс мирного урегулирования. Международные институты могли бы сыграть важную роль в мирном процессе, если бы заняли справедливую и беспристрастную позицию. Именно такой подход должен лежать в основе всех принимаемых международным сообществом решений и резолюций для того, чтобы они реально способствовали построению долгосрочного и справедливого мира.

Ассоциация Женщин Абхазии

Центр Гуманитарных Программ

Асаркьа

Фонд социально-культурных инициатив Абхазии

Ассоциация Инва-Содействие

Национальные ресурсы

Информагентсво «Абхазия-Информ»