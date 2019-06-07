ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АМЦАХАРА» АЛХАС КВИЦИНИЯ ВЫДВИНУТ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

За кандидатуру Квициния единогласно проголосовали делегаты съезда оппозиционной партии «Амцахара», состоявшегося сегодня, 10 июля, в Сухуме.

Съезд политической партии «Амцахара», заслушав выступления делегатов, решил:

Согласно статье 7 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» на предстоящие выбор Президента Республики Абхазия кандидатом в Президенты Республики Абхазия от политической партии «Амцахара» выдвинуть председателя партии «Амцахара» Квициниа Алхаса Алексеевича.

ий Квициния Алхас Алексеевич родился в 1969 году в г. Сухум.

Выпускник сухумской средней школы №10.

Окончил Грузинский института субтропического хозяйства по специальности «агроном».

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Награжден медалью «За отвагу»

С 2005 по 2014 г работал заместителем главы администрации г. Сухум.

С 2014 года - сопредседатель партии "Амцахара".

С 2015 года - председатель партии "Амцахара"