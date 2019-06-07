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Абхазия Информ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АМЦАХАРА» АЛХАС КВИЦИНИЯ ВЫДВИНУТ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Среда, 10 июля 2019 14:03
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АМЦАХАРА» АЛХАС КВИЦИНИЯ ВЫДВИНУТ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 10 июля 2019. Абхазия-Информ. Председатель политической партии «Амцахара» Алхас Квициния выдвинут кандидатом в президенты Республики Абхазия.

За кандидатуру Квициния единогласно проголосовали делегаты съезда оппозиционной партии «Амцахара», состоявшегося сегодня, 10 июля, в Сухуме.

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РЕЗОЛЮЦИЯ

XI Внеочередного съезда политической партии «Амцахара»

Съезд политической партии «Амцахара», заслушав выступления делегатов, решил:

Согласно статье 7 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» на предстоящие выбор Президента Республики Абхазия кандидатом в Президенты Республики Абхазия от политической партии «Амцахара» выдвинуть председателя партии «Амцахара» Квициниа Алхаса Алексеевича.

ий Квициния Алхас Алексеевич родился в 1969 году в г. Сухум.

Выпускник сухумской средней школы №10.

Окончил Грузинский  института субтропического хозяйства по специальности «агроном».

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Награжден медалью «За отвагу»

С 2005 по 2014 г работал заместителем главы администрации г. Сухум.

С 2014 года - сопредседатель партии  "Амцахара".

С 2015 года  - председатель партии "Амцахара" 

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 10 июля 2019 14:34

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