ДЕЛЕГАТЫ XI ВНЕОЧЕРЕДНОГО СЪЕЗДА ПАРТИИ «АМЦАХАРА» ЕДИНОГЛАСНО ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА КАНДИДАТУРУ АЛХАСА КВИЦИНИЯ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ.

«С самого начала мы планировали выдвинуть в качестве кандидата в президенты депутата парламента, лидера Блока оппозиционных сил Аслана Бжания. Как известно три месяца назад Аслан Георгиевич был отравлен. В настоящее время он проходит курс реабилитации в Германии. Мы ждем скорейшего восстановления здоровья Аслана Георгиевича, но в сложившейся обстановке намерены продолжать активную политическую деятельность и выдвинуть своего кандидатом в президенты РА - председателя партии «Амцахара» Алхаса Квициния. Что касается Аслана Бжания, то после восстановления здоровья, он обязательно продолжит активную политическую деятельность в кругу своих соратников», - сказал Джопуа.

Р. Джопуа выразил удивление по поводу того, что «люди, которые пять и более лет молчали, не участвовали в политической жизни страны, сегодня выдвигаются кандидатами в президенты страны».

Делегаты и гости съезда аплодисментами встретили сообщение о том, что лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания прислал письмо своим соратникам и делегатам съезда.

Письмо Бжания зачитала Марина Гумба: «Уважаемые руководители партии «Амцахара», мои соратники и единомышленники! Делегаты съезда! Сегодня проходит важное событие — съезд партии накануне президентских выборов. Желаю съезду успешной работы, единства и народной поддержки! Я рядом с Вами».

Поддержать кандидатуру Алхаса Квициния на предстоящих президентских выборах предложил руководитель Гудаутского отделения партии «Амцахара» Темыр Возба. «Пусть не говорят некоторые, что нас разделили. Это неправда. Такого просто не может быть», - подчеркнул Возба, отметив, что намерен поддержать решение съезда о выдвижении кандидатом в президенты А. Квициния.

«Некто возомнил себя вершителем судьбы нашего государства. Некие силы, о которых мы не знаем, либо знаем, но в силу каких-то обстоятельств не можем говорить, решили перечеркнуть все достижения нашего народа, которые достались ему кровавой ценой. Главным из этих достижений является право народа на волеизъявление. То, что не смогли сделать ненавистники нашего народа во времена махаджирства, сталинских репрессий, Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993годов, сегодня в мирное время пытаются реализовать те самые «некие силы». Цель данной акции заключалась в расколе и дезорганизации оппозиционных сил. Кому это было выгодно, не мне определять. На то есть соответствующие структуры, которые, к сожалению, в упор не хотят замечать злодейство, совершенное в отношении Аслана Георгиевича Бжания. Бог им судья, не мне давать им оценку.

Бесспорно, что основной темой сегодняшнего съезда является участие партии «Амцахара» в предстоящих выборах президента Республики Абхазия. ТО, какое решение мы сегодня примем, во многом предопределит направление деятельности нашей партии. В сложившейся ситуации мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтоб не допустить разобщения оппозиционных сил. Именно на это и рассчитывали отравители Аслана Бжания», - отметил в своем выступлении на съезде председатель Цандрыпшского отделения «Амцахара» Алхас Герия.

Он призвал всех присутствующих спокойно обсудить складывающуюся непростую обстановку в стране и принять выверенное решение по основной повестке дня.

«У наших основных оппонентов - нынешних властей - в руках колоссальные финансовые средства. Возможно, будет задействован весь имеющийся административный ресурс, и на головы наших избирателей снова посыплются привычные для властей обещания.

Пять лет мы противостояли системе, которая пришла к власти в 2014 году путем государственного переворота. Пять лет мы выражали несогласие с политикой, проводимой исполнительной властью во главе с нынешним президентом. Единственное, к чему мы все стремимся, - это благополучие и процветание страны и народа Абхазии. И наша безусловная поддержка тем, кто будет воплощать эту идею в жизнь. Поскольку сегодня в лице действующей власти мы такую силу не видим, то будем противостоять любым негативным процессам в нашей стране. Люди, которые сегодня стоят во главе нашей страны, пришли к власти под лозунгами реформ. Однако, заполучив властные полномочия, они пошли по пути сохранения сформировавшейся системы управления, то ли опасаясь вносить в нее изменения, то ли не желая этого делать. Тем самым, все озвученные действующими властями обещания в ходе предыдущей предвыборной гонки не были реализованы, что усугубило и без того сложную политико-экономическую ситуацию в стране. По сути, народ был обманут.

Велика вероятность того, что очередное правление в существующем формате поставит под угрозу существование самого нашего государства. Осознавая это, мы, члены партии «Амцахара», должны сделать все от нас зависящее, чтоб прекратить тот хаос, в который погружается наша страна все глубже и глубже. Несмотря ни на что, считаю, что у нашего оппозиционного движения нет морального права опускать руки и падать духом. Наше дело правое! Вместе и сообща мы способны противостоять любым вызовам и вести борьбу до победного конца. На днях партия «Амцахара» была зарегистрирована в Центризбиркоме. Всем известно, что нашим претендентом на пост президента Республики Абхазия был лидер оппозиции Аслан Георгиевич Бжания. В связи со сложившейся ситуацией, связанной с его отравлением, предлагаем выдвинуть на высший государственный пост кандидатуру председателя политической партии «Амцахара» Алхаса Алексеевича Квициниа», - заявил А. Герия.

По мнению преподавателя АГУ, социолога Дмитрия Адлейба, выдвижение кандидатуры Алхаса Квициния на предстоящих президентских выборах происходит «в сложной общественно-политической обстановке, в которую наша страна погружена уже не первый год».

«Алхас Квициния и «Амцахара» являются составной частью команды оппозиции, лидером которой является Аслан Георгиевич Бжания.

Программа реформ и система мер, разработанная под руководством Аслана Бжания, призванная провести объемные преобразования в структуре госуправления, правоохранительной и судебной системе с целью создания фундамента для экономического роста и в целом процветания Абхазии - должна быть реализована!

Именно опасность реализации данной программы, угроза, которую почувствовали те, кто не намерен ничего менять, а лишь пользоваться сложившейся ситуацией в своих личных интересах, привела к тому, что лидер оппозиции был отравлен и сейчас вынужден проходить сложное лечение и реабилитацию, в то время, когда он должен принимать активное участие в политических процессах.

Тем не менее, для политических сил, объединенных в оппозицию, во главу угла ставится не персональное участие лидера или отдельных личностей. Главной задачей оппозиции является не приведение кого-то во власть, а реализация программы реформирования и модернизация Абхазского государства», - заявил Адлейба.

По мнению Адлейба, кандидатура Алхаса Квициния соответствует требованию времени и сложившейся ситуации.

«У него никогда не было политических амбиций на президентское кресло. Решение участвовать в выборной компании явилось ответом на мнение политических сил, составляющих сегодняшнюю оппозицию. Это не простое решение. Но, мы знаем, что оно принято с полным пониманием и осознанием того, с чем придется столкнуться новому главе нашего государства.

Должность президента Республики Абхазия, а тем более для того, кто собирается проводить жизненно важные реформы и модернизацию нашего государства, можно сравнить с атакой в полный рост на вражеские позиции.

Мы знаем, что Алхас Квициния шел в такие атаки во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг., как знаем и то, что он не пригнет голову в борьбе за мирное строительство нашего государства», - подчеркнул Д. Адлейба.

Что касается факта отравления лидера оппозиции Аслана Бжания, то Адлейба уверен в том, что «Алхас Квициния сделает так, чтобы виновные не смогли уйти от наказания за содеянное».

«Но, прежде всего, сейчас следует говорить о том, что отравление Бжания не дезориентировало оппозицию и показало, что оппозиция - это не группа фанатиков, выступающая за какого-то своего кумира. Это здоровые силы общества, объединенные с целью проведения реформ, направленных на развитие Абхазского государства и всего многонационального народа Абхазии.

Алхас Квициния - это не опьяненный жаждой власти политик, который во что бы то ни стало стремится занять заветное для многих кресло. Он, прежде всего, ответственный лидер умеющий работать в команде. Сильный духом человек. Сильный, прежде всего тем, что не испытывает страха перед тем, чтобы прислушиваться ко мнению как опытных политиков, так и молодого поколения. Сильный тем, что не сворачивает с пути реализации принятых решений под давлением заинтересованных сил и обстоятельств», - считает Д. Адлейба.

Кандидатуру Алхаса Квициния поддержалиделегаты Мелик Хачарян, Гудиса Агрба, Виталий Чачхалия и другиечлены партии "Амцахара", выступавшие на съезде.

Председатель партии Алхас Квициния поблагодарил делегатов съезда за доверие. Он также выразил благодарность гостям съезда - депутатам парламента, руководителю общественной организации «Айтайра» Леониду Лакербая, председателю партии «Единая Абхазии» Сергею Шамба, руководителю штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймуразу Хишба. Квициния подчеркнул, что для него очень важно присутствие на съезде представителей села Тамыш Очамчырского района, уроженцем которого является Аслан Бжания.

Алхас Квициния отметил, что и ранее партия «Амцахара», костяк которой составляют ветераны Отечественной войны народа Абхазии, заявляла о своем участии в президентских выборах 2019 г.

«Однако, накануне выборов лидер оппозиционных политических сил Аслан Бжания, кандидатуру которого намеревалась поддержать партия «Амцахара», был отравлен. В такой ситуации мне оказалось весьма сложно принимать столь ответственное решение без своего друга, соратника и единомышленника Аслана Бжания. Мы все надеемся на скорейшее выздоровление Аслана Георгиевича и его возвращение на родину» - отметил А. Квициния.

Квициния признался, что у него лично не было никаких намерений участвовать в президентской выборной кампании в качестве кандидата.

Алхас Квициния заявил, что основу его предвыборной программы составит программа реформ, разработанная и озвученная ранее Асланом Бжания пообещал в ближайшее время подробно ознакомить с ней избирателей.

Квициния не стал озвучивать все острые вопросы, которые ставила оппозиция на протяжении пяти прошедших лет, но при этом спросил: «У меня вопрос к нашему народу и властям. Кто знает, сколько мы будем жить так дальше? Сегодня у нас очень много нерешенных вопросов. Сегодня власть хочет опять баллотироваться на фоне того, что у нас похищают людей, а потом они сбегают, на фоне того, что у нас граждане в долг, под запись берут хлеб, на фоне того, что наши граждане, которые трудятся на благо родины, не могут получить в банкоматах свою зарплату, на фоне того, что разрушается прямо на наших глазах жизнь в селе, на фоне чиновничьего беспредела. У меня вопрос, с какой совестью нынешние руководители вновь собираются идти во власть?»

При этом Алхас Квициния заверил, что «оппозиция не идет мстить кому-то во власти, она идет исправить кризисную ситуацию в стране».

«Я хочу дать вам слово: ничьи интересы я никогда не обслуживал и обслуживать не собираюсь, будь то мои близкие друзья или родственники. Интересы государства должны быть важнее всего. Только с таким принципиальным подходом мы сможем что-то в лучшую сторону в нашей стране», - сказал Алхас Квициния.

Делегаты съезда единогласно приняли резолюцию о выдвижении Алхаса Квициния кандидатом в президенты от политической партии «Амцахара».