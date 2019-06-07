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Абхазия Информ

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ПРИЗЫВАЕТ ВСЕ СМИ АБХАЗИИ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЫБОРНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ЗАКОНОМ О СМИ

Новости Среда, 10 июля 2019 16:54
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СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ПРИЗЫВАЕТ ВСЕ СМИ АБХАЗИИ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЫБОРНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ЗАКОНОМ О СМИ

 

Сухум. 10 июля 2019. Абхазия-Информ. Президиум Союза журналистов Абхазии выступил с обращением к руководителям СМИ и редакционным коллективам в связи с предстоящими выборами Президента Республики Абхазия.

«В стране началась важнейшая политическая кампания - выборы президента Республики Абхазия. Они назначены на 25 августа 2019 года.

Общеизвестно, что одним из основных этапов предвыборной кампании является агитация в СМИ. От того, как пройдут предвыборные встречи, обсуждение программ кандидатов и в целом агитационный период в СМИ, во многом зависит свободное волеизъявление избирателей, выражение ими своей гражданской позиции, стабильность и цивилизованный порядок проведения избирательного процесса, а в дальнейшем   обеспечение стабильного развития нашего государства на ближайшие пять лет.

Призываем журналистов и редакции СМИ в своей работе руководствоваться исключительно действующим выборным законодательством и Законом о СМИ, проявить высокую гражданственность, предоставлять всем кандидатам равные информационные возможности.

Ваша объективность и беспристрастность в ходе предвыборной кампании помогут избирателям 25 августа 2019г. сделать правильный выбор!» - говорится в Обращении.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 10 июля 2019 16:56

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