СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ПРИЗЫВАЕТ ВСЕ СМИ АБХАЗИИ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЫБОРНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ЗАКОНОМ О СМИ

«В стране началась важнейшая политическая кампания - выборы президента Республики Абхазия. Они назначены на 25 августа 2019 года.

Сухум. 10 июля 2019. Абхазия-Информ . Президиум Союза журналистов Абхазии выступил с обращением к руководителям СМИ и редакционным коллективам в связи с предстоящими выборами Президента Республики Абхазия.

Общеизвестно, что одним из основных этапов предвыборной кампании является агитация в СМИ. От того, как пройдут предвыборные встречи, обсуждение программ кандидатов и в целом агитационный период в СМИ, во многом зависит свободное волеизъявление избирателей, выражение ими своей гражданской позиции, стабильность и цивилизованный порядок проведения избирательного процесса, а в дальнейшем обеспечение стабильного развития нашего государства на ближайшие пять лет.

Призываем журналистов и редакции СМИ в своей работе руководствоваться исключительно действующим выборным законодательством и Законом о СМИ, проявить высокую гражданственность, предоставлять всем кандидатам равные информационные возможности.

Ваша объективность и беспристрастность в ходе предвыборной кампании помогут избирателям 25 августа 2019г. сделать правильный выбор!» - говорится в Обращении.