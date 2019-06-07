СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ПРИЗЫВАЕТ ВСЕ СМИ АБХАЗИИ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЫБОРНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ЗАКОНОМ О СМИ
Сухум. 10 июля 2019. Абхазия-Информ. Президиум Союза журналистов Абхазии выступил с обращением к руководителям СМИ и редакционным коллективам в связи с предстоящими выборами Президента Республики Абхазия.
«В стране началась важнейшая политическая кампания - выборы президента Республики Абхазия. Они назначены на 25 августа 2019 года.
Общеизвестно, что одним из основных этапов предвыборной кампании является агитация в СМИ. От того, как пройдут предвыборные встречи, обсуждение программ кандидатов и в целом агитационный период в СМИ, во многом зависит свободное волеизъявление избирателей, выражение ими своей гражданской позиции, стабильность и цивилизованный порядок проведения избирательного процесса, а в дальнейшем обеспечение стабильного развития нашего государства на ближайшие пять лет.
Призываем журналистов и редакции СМИ в своей работе руководствоваться исключительно действующим выборным законодательством и Законом о СМИ, проявить высокую гражданственность, предоставлять всем кандидатам равные информационные возможности.
Ваша объективность и беспристрастность в ходе предвыборной кампании помогут избирателям 25 августа 2019г. сделать правильный выбор!» - говорится в Обращении.
Последнее от
- ДЕЛЕГАТЫ XI ВНЕОЧЕРЕДНОГО СЪЕЗДА ПАРТИИ «АМЦАХАРА» ЕДИНОГЛАСНО ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА КАНДИДАТУРУ АЛХАСА КВИЦИНИЯ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ.
- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АМЦАХАРА» АЛХАС КВИЦИНИЯ ВЫДВИНУТ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
- ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ОБСЕ ПРИНЯЛА РЕЗОЛЮЦИЮ, НЕ ПРИНИМАЮЩУЮ ВО ВНИМАНИЕ МНЕНИЕ И ИНТЕРЕСЫ НАРОДА АБХАЗИИ, СЧИТАЮТ ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ РА
- ЗАЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
- ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ГОСБЮДЖЕТА РА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА СОСТАВИЛО 93,7%