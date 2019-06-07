ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИРАКСКОГО КУРДИСТАНА

Приветствуя гостей, премьер-министр Валерий Бганба сказал: «Я вместе со своими коллегами рад приветствовать вас в Абхазии. Мы всегда следим за судьбой народа, который борется за свободу и справедливость. Так уж сложилось, что вы оказались на передовой борьбы с мировым терроризмом. Мы восхищались мужеством вашего народа и рады, что у вас наступил мир. Абхазия имела исторические связи со странами Ближнего Востока и Персидского залива. Мы рады, что сегодня делаются очередные шаги в этом направлении и надеемся, что эти связи будут только укрепляться, а исторические и экономические – вновь возрождаться».

Во встрече принимали участие министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове, а также президент Торгово-промышленной палаты страны Тамила Мерцхулава.

В Кабинете Министров Республики Абхазия состоялась встреча главы правительства Валерия Бганба с делегацией Торгово-промышленных палат Иракского Курдистана, во главе с президентом Федерации ТПП Иракского Курдистана Дара Джалиль аль-Хаятом.

Целью визита делегации в Абхазию стало обсуждение актуальных вопросов развития дружественных и торгово-экономических отношений между Абхазией и Иракским Курдистаном.

Так, готовность к развитию двусторонних отношений и сотрудничеству выразил глава министерства иностранных дел Абхазии Даур Кове:

«Хотелось бы сказать о том, что это ответный визит делегации. В 2015 году делегация ТПП Абхазии во главе с Геннадием Гагулия была в городе Эрбиль, и то, что вы сегодня здесь, говорит о том, что связи продолжаются и есть возможность дополнения диалога. Торгово-промышленные палаты являются локомотивом, посредством которого нужно в первую очередь устанавливать отношения между странами.

Мы будем стараться выстраивать те отношения, которые на сегодняшний день будут возможны между нашими странами».

В ходе встречи стороны также обсудили пути взаимодействия, и обратили внимание на приоритетные направления в области инвестиций.

В свою очередь, президент Федерации ТПП Иракского Курдистана Дара Джалиль аль-Хаят выразил благодарность за теплый приём, отметил, что глава правительства Иракского Курдистана приглашает официальную делегацию Абхазии во главе с премьер-министром посетить Курдистан.