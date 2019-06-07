 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Календарь событий

« Июль 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РЕШЕНИЕ СТОЛИЧНОГО СУДА ПО ИСКУ ЛЕОНИДА ЛАКЕРБАЯ К АВТОРАМ УЧЕБНИКА «ИСТОРИЯ АБХАЗИИ» ОБЖАЛОВАНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Новости Четверг, 11 июля 2019 10:28
Оцените материал
(0 голосов)
РЕШЕНИЕ СТОЛИЧНОГО СУДА ПО ИСКУ ЛЕОНИДА ЛАКЕРБАЯ К АВТОРАМ УЧЕБНИКА «ИСТОРИЯ АБХАЗИИ» ОБЖАЛОВАНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Сухум. 11 Июля 2019. Абхазия-Информ. В Верховный суд Республики Абхазия поступили жалобы от представителей ответчиков Станислава Лакоба и Министерства образования и науки Республики Абхазия на решение Сухумского городского суда по иску Леонида Лакербая. Об этом сообщается на официальном сайте Верховного суда РА.

Сухумский городской суд под председательством судьи Беллы Хасая 10 июня 2019 года удовлетворил в полном объеме исковые требования Леонида Лакербая к Министерству образования и науки Республики Абхазия, и историкам, авторам школьного учебника по истории Абхазии Станиславу Лакоба и Олегу Бгажба «О защите чести, достоинства и деловой репутации».

Суд признал несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Леонида Лакербая сведения «…обещавшему покинуть свой пост еще в феврале 2013 г…», распространенные в главе IV «Абхазия в советское и постсоветское время», в параграфе 13 «Досрочные выборы президента Абхазии в 2014 г.» абзаце 3, на странице 421 учебника «История Абхазии с древнейших времен до наших дней» для 10-11 классов общеобразовательных учебных заведений тиражом 8000 экз. под авторством О.Х. Бгажба и С.З. Лакоба.

Авторы жалобы считают принятое решение необоснованным, незаконным и подлежащим отмене в связи с нарушениями норм материального и процессуального права, допущенными судом первой инстанции при рассмотрении дела.

Заседание кассационной инстанции Верховного суда Республики Абхазия назначено на 20 августа 2019 года.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 11 июля 2019 10:30

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИРАКСКОГО КУРДИСТАНА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.