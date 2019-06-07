РЕШЕНИЕ СТОЛИЧНОГО СУДА ПО ИСКУ ЛЕОНИДА ЛАКЕРБАЯ К АВТОРАМ УЧЕБНИКА «ИСТОРИЯ АБХАЗИИ» ОБЖАЛОВАНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Сухум. 11 Июля 2019. Абхазия-Информ. В Верховный суд Республики Абхазия поступили жалобы от представителей ответчиков Станислава Лакоба и Министерства образования и науки Республики Абхазия на решение Сухумского городского суда по иску Леонида Лакербая. Об этом сообщается на официальном сайте Верховного суда РА.

Сухумский городской суд под председательством судьи Беллы Хасая 10 июня 2019 года удовлетворил в полном объеме исковые требования Леонида Лакербая к Министерству образования и науки Республики Абхазия, и историкам, авторам школьного учебника по истории Абхазии Станиславу Лакоба и Олегу Бгажба «О защите чести, достоинства и деловой репутации».