СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ЗУРАБА АРГУН С ЮБИЛЕЕМ.

Выпускник факультета журналистики ТГУ Зураб Аргун в 1981 году начал работать в Госкомитете Абхазской АССР по телевидению и радиовещанию корреспондентом и диктором информационных программ. Затем был редактором информационных программ Абхазского телевидения, главным редактором русской службы информационных программ. В эти же годы являлся ведущим информационных и общественно-политических программ.

В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов Зураб Аргун совмещал работу на Абхазском телевидении с работой внештатным корреспондентом российского информационного агентства ИТАР-ТАСС, затем РИА Новости. С 2008 года и по настоящее время является собственным корреспондентом информационного агентства «Интерфакс» в Абхазии.

Зураб Аргун - член Союза журналистов Абхазии и Союза журналистов России, является заместителем председателя Союза журналистов Абхазии.

Зураб Антонович абхазскому зрителю известен как один из самых успешных ведущих информационных выпусков «Амшеикушара», он большой мастер новостей, прекрасный интервьюер, принципиален, честен и объективен в своей журналистской деятельности.

Президиум Союза журналистов Республики Абхазия желает юбиляру дальнейших успехов в журналистике, а также долгих лет жизни и благополучия в семье.

Союз журналистов Республики Абхазия

«Абхазия-Информ» присоединяется к поздравлениям и желает коллеге успехов, здоровья и благополучия.