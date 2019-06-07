РУСДРАМ НАМЕРЕН ПОКОРЯТЬ НОВЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВЫСОТЫ

Сухум. 11 июля 2019. Абхазия-Информ. За 9 месяцев этого года Русский театр драмы имени Фазиля Искандера СДРАМ посетило 35 тысяч человек, сказал на пресс-конференции в театре генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Встреча с журналистами посвящалась недавней поездке театра в Ясную Поляну, работе театра и предстоящим гастролям.

«35 тысяч человек посещающих наш театр для страны, где живет 240 тысяч человек, весьма показательно. Это 15% всего населения Абхазии», - подчеркнул Хинтба.Гендиректор пошутил, если бы все эти 35 тысяч человек проголосовали за одного кандидата, то он мог бы выиграть на выборах президента Абхазии.

Если серьезно, такая посещаемость театра демонстрирует большой интерес к разнообразному репертуару и актерам, которые хорошо знакомы и любимы зрителям. РУСДРАМ готов поддерживать, развивать этот интерес, и соответствовать духу времени.

Историческим событием и большой честью для РУСДРАМа назвал Ираклий Хинтба участие в престижном международном театральном фестивале "Толстой", который проходил с 4 по 7 июля в родовом имении Льва Толстого «Ясная Поляна» в Тульской области. Хинтба поблагодарил организаторов фестиваля за приглашение и предоставление возможности выступить в столь престижном и масштабном театральном форуме.

Гендиректор подчеркнул, что организаторы этого фестиваля оказывают поддержку в доставке реквизита и приезда труппы, берут на себя все расходы за проживание и питание театров-участников. Хинтба также выразил огромную признательность министерству культуры РФ и правительству Тульской области за серьезную поддержку. Хинтба поблагодарил и программного директора фестиваля Павла Руднева, который посмотрел запись спектакля «Хаджи Мурат» и принял решение о приглашении РУСДРАМа, выделив его из множества других постановок произведений Л, Толстого.

Режиссёр-постановщик спектакля "Хаджи-Мурат" - Адгур Кове, художник-постановщик - Батал Джопуа, главную роль сыграл Осман Абухба.

«Хаджи Мурат» РУСДРАМа уже участвовал в театральном фестивале "Соотечественники" в Саранске в марте этого года. Спектакль произвел незабываемое впечатление на зрителей, которые все еще оставляют свои отзывы на сайте РУСДРАМа и просят еще раз показать постановку.

"Толстой" – международный театральный фестиваль под открытым небом. Театральная сцена располагается в 50 метрах от дома Льва Николаевича Толстова. Хинтба особо подчеркнул игру актера Кирилла Шишкина, создавшего образ мыслителя и писателя Льва Николаевича Толстого.

«Когда Кирилл Шишкин произносил свой текст, то его голос как бы «уходил» к дому Толстова и возвращался на сценическую площадку. На сцене у дома великого гения возникала некая магия. Несмотря на ненастье в дни фестиваля спектакль состоялся. Это технически и сценически сложная постановка, но аткеры успешно справились и были на высоте. Зрители аплодировали стоя», - отмечает Ираклий Хинтба.

Гендиректор убежден в том, что спектакль «Хаджи Мурат» будет «путешествовать» и по другим фестивалям не только РФ, но и Европы.

«У нас уже есть представление о том, как мы можем это сделать, нами уже интересуются продюсеры. Мы уже отправляем видеозаписи спектаклей из репертуара театра. Многое у нас впереди», - убежден Ираклий Хинтба. 13 июля в эфире АГТРК будет показан видеоотчет режиссера Даута Логуа о выступлении РУСДРАМа в Ясной Поляне.

О своих впечатлениях о фестивале «Толстой» в Ясной Поляне рассказал актер и режиссер Джамбул Жордания. Он отметил мастерство актеров, выступавших на открытой сценической площадке буквально под дождем, игравшим толстовский спектакль, сюжет которого передается актерской пластикой и хореографией.

Кирилл Шишикин рассказал о том, какие чувства переполняли его во время игры на фестивальной сцене в Ясной Поляне на родине Л.Н. Толстого. Очень волнительным и ответственным было для него и то, что Тульская область - родина его мамы. Посмотреть сухумского «Хаджи Мурата» приехали посмотреть его близкие родственники, друзья, знакомые. «Я думаю, мы очень постарались, итогом стали долгие зрительские овации. Я думаю, что все прошло очень хорошо. Мы справились. Это очень хороший опыт для нас, и я думаю, нам уже ничего не страшно. Мы подняли выше планку и теперь у нас уже нет права на ошибку», - заметил актер.

Касаясь июньской премьеры спектакля «Визит старой дамы», Хинтба сказал: «Мы очень горды тем, что на нашей сцене идет этот спектакль. Несмотря на то, что постановка вместе с антрактом занимает около трех часов, спектакль становится очень посещаемым, собирая полный зал.

Вчера, 10 июля, на сцене театра играли «Визит старой дамы». «Это был 79-ый репертуарный показ в нынешнем 38-ом театральном сезоне РУСДРАМа. В общей сложности в 38-ом сезоне будет сыграно 109 репертуарных спектаклей без спецпроектов.

И. Хинтба обратил внимание на отсутствие у театра складских помещений, из-за чего невозможно сохранять декорации некоторых постановок. Ушел в историю РУСДРАМа великолепный спектакль «Рождество в доме Купьело», с которого началась новая жизнь театра в 2016 году.

Лидеры показа - это спектакль «Примадонны», который 17 августа будет сыгран в 30-ый раз, а также детский спектакль «Братец Кролик, братец Лис». 12 июля состоится 24-ый показ.

РУСДРАМ готовится и к участию в Международном театральном фестивале Ф. М. Достоевского. Театр представит спектакль «Игрок» режиссера Антона Киселюса.

13 июля в РУСДРАМе состоится литературно-джазовый спектакль «Бродский Пилигрим» театра «Vertumn» из Санкт-Петербурга. Актеры театра Елена Бедрак и Александр Мицкевич раскроют волшебную силу поэзии Иосифа Бродского (1940-1996).

В сентябре сухумских театралов порадует приезд актеров Московского художественного театра имени А.П. Чехова. В РУСДРАМе покажут спектакль «Пролетный гусь» по двум рассказам Виктора Астафьева «Гусь» и «Бабушкин праздник». Постановка режиссера Марины Брусникиной. С 13 июля в театральных кассах начнется продажа билетов.

Осенью РУСДРАМ вновь удивит премьерами: трагедией Еврипида «Электра» и постановкой комедии Островского «На всякого мудреца довольна простоты».