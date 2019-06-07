ЕЩЕ ТРИ ЧЕЛОВЕКА, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ПОХИЩЕНИИ ОМАРА МЕРЦХУЛАВА, ЗАКЛЮЧЕНЫ ПОД СТРАЖУ

Сухум. 11 июля 2019. Абхазия-Информ . 9 июля Сухумский городской суд удовлетворил ходатайства Генеральной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Георгия Адлейба, Темура Кутелия и Нугзара Папава, которые по версии предварительного расследования подозревается в причастности к похищению Омара Мерцхулава, имевшего место 17 апреля 2019 г. в селе Гумиста Сухумского района. Информация об этом размещена на сайте Сухумского городского суда.

Уголовное дело по факту похищения Омара Мерцхулава было возбуждено 18 апреля 2019 года прокуратурой Сухумского района по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» и «в» части 2 статьи 119 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением огнестрельного оружия) и частью 2 статьи 217 (незаконные приобретение, передача, хранение и ношение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору) УК Республики Абхазия.

6 июля 2019 года Омару Мерцхулава удалось освободиться и сбежать из места его насильственного удержания на территории Ткуарчалскго района.

Судебные акты в отношении Георгия Адлейба, Темура Кутелия и Нугзара Папава могут быть обжалованы сторонами в кассационном порядке в Верховный суд в течение 3 суток со дня их вынесения.

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Как сообщали ранее МВД и Генпрокуратура, 17 апреля 2019 года в 22 часа 40 минут, Мерцхулава Омар Датикович 1979 года рождения, управляя автомашиной Мерседес-Бенц Спринтер (госномерной знак н. А 055 СН АВН), следуя по улице Эшерская в селе Гумиста Сухумского района был остановлен неустановленным внедорожником белого цвета откуда вышли трое неустановленных следствием лиц в камуфлированной форме, в масках, вооруженные огнестрельным оружием. Подавив волю водителя и пассажиров, неизвестные совершили похищение О Мерцхулава.

18 апреля автомобиль Мерседес-Бенц Спринтер был обнаружен на пустыре в селе Гумиста Сухумского района.

23 апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в гаражах, принадлежащих гражданину Чкадуа Эрику Юрьевичу, сотрудники правоохранительных органов обнаружили находящийся в розыске автомобиль «Mercedes-Benz». В салоне автомобиля при осмотре было обнаружено и изъято огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, камуфляжная форма, маски и перчатки, а в багажном отсеке - госномерные знаки Российской Федерации. При обследовании второго гаража был обнаружен также ранее угнанный автомобиль «Lexus» белого цвета.

В ходе расследования уголовного дела 19 апреля 2019 года по подозрению в совершении разбойного нападения в составе группы лиц, похищении человека, угоне автотранспорта, незаконном обороте наркотических средств и незаконном хранении огнестрельного оружия группой лиц был задержан гражданин РА Дзкуа Адгур Сардионович, 1974 года рождения, которому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 217, п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 119, ч. 4 ст. 163, ч. 2 ст. 223, ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РА. В отношении Дзкуа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Дзкуа А.С. вину в предъявленном обвинении не признал. Сторона защиты обжаловала постановление суда об избрании меры пресечения в вышестоящей судебной инстанции.

24 апреля 2019 года был задержан Бганба Беслан Тотович, 1982 года рождения, который органом предварительного расследования подозревается в совершении разбойного нападения, похищении человека, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия группой лиц. В отношении подозреваемого Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Бганба Б.Т. вину по подозрению не признает, постановление суда об избрании меры пресечения обжаловано в вышестоящий суд стороной защиты.

30 апреля 2019 года задержан Чкадуа Эрик Юрьевич, 1979 года рождения. который органом предварительного расследования подозревается в совершении разбойного нападения в составе группы лиц, похищении человека, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия группой лиц. В отношении подозреваемого 3 мая 2019 года Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.