АСИДА ШАКРЫЛ: ГЕНПРОКУРАТУРА ОБЯЗАНА НАЧАТЬ СЕРЬЕЗНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ СИТУАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ И ПЫТОК В ОТНОШЕНИИ ЗАДЕРЖАННЫХ И ЗАКЛЮЧЕННЫХ
Сухум. 12 июля 2019. Абхазия-Информ. В социальных сетях распространили информацию о том, что при проведении допроса задержанного Анзора Тарба, жителя г. Ткуарчал, к нему было применено физическое насилие, в результате чего он скончался.
Информагентство «Абхазия-Информ» обратилось к Уполномоченному по правам человека Асиде Шакрыл за комментарием.
Асида Шакрыл: По информации, которую я получила от старшего помощника генерального прокурора РА по надзору за местами временного содержания лишения свободы и по надзору за режимными объектами Вячеслава Кураскуа, задержанный Тарба содержался в ИВС РОВД Гулрыпшского района. Вчера он был доставлен в МВД РА. «Всё это произошло там, в одном из кабинетов МВД РА», - сказал мне Кураскуа.
Я надеюсь, что Генпрокуратура проведет служебное расследование, и все виновники случившегося предстанут перед законом.
Я считаю, что Генеральная прокуратура обязана начать серьезное расследование ситуации с применением физического насилия и пыток в местах временного заключения.
В последнее время в аппарат Уполномоченного по правам человека часто поступает информация о фактах применения физического насилия к подозреваемым и заключенным.
К сожалению, приходится признать, что у нас в пенитенциарной системе имеют место подобные недопустимые факты.
Надо проследить и за тем, чтобы в отношении Тарба была проведена надлежащим образом судебно-медицинская экспертиза.
Я надеюсь, что и министр внутренних дел Гарри Анатольевич Аршба даст соответствующие разъяснения в связи со случившимся.
Мы считаем абсолютно недопустимым применение пыток и, со своей стороны, возьмем под контроль расследование случившегося».
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