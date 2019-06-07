АСИДА ШАКРЫЛ: ГЕНПРОКУРАТУРА ОБЯЗАНА НАЧАТЬ СЕРЬЕЗНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ СИТУАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ И ПЫТОК В ОТНОШЕНИИ ЗАДЕРЖАННЫХ И ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Сухум. 12 июля 2019. Абхазия-Информ. В социальных сетях распространили информацию о том, что при проведении допроса задержанного Анзора Тарба, жителя г. Ткуарчал, к нему было применено физическое насилие, в результате чего он скончался.

Информагентство «Абхазия-Информ» обратилось к Уполномоченному по правам человека Асиде Шакрыл за комментарием.

Асида Шакрыл: По информации, которую я получила от старшего помощника генерального прокурора РА по надзору за местами временного содержания лишения свободы и по надзору за режимными объектами Вячеслава Кураскуа, задержанный Тарба содержался в ИВС РОВД Гулрыпшского района. Вчера он был доставлен в МВД РА. «Всё это произошло там, в одном из кабинетов МВД РА», - сказал мне Кураскуа.