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Абхазия Информ

АСИДА ШАКРЫЛ: ГЕНПРОКУРАТУРА ОБЯЗАНА НАЧАТЬ СЕРЬЕЗНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ СИТУАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ И ПЫТОК В ОТНОШЕНИИ ЗАДЕРЖАННЫХ И ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Новости Пятница, 12 июля 2019 11:31
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АСИДА ШАКРЫЛ: ГЕНПРОКУРАТУРА ОБЯЗАНА НАЧАТЬ СЕРЬЕЗНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ СИТУАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ И ПЫТОК В ОТНОШЕНИИ ЗАДЕРЖАННЫХ И ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Сухум. 12 июля 2019. Абхазия-Информ. В социальных сетях распространили информацию о том, что при проведении допроса задержанного Анзора Тарба, жителя г. Ткуарчал, к нему было применено физическое насилие, в результате чего он скончался.

Информагентство «Абхазия-Информ» обратилось к Уполномоченному по правам человека Асиде Шакрыл за комментарием.

Асида Шакрыл: По информации, которую я получила от старшего помощника генерального прокурора РА по надзору за местами временного содержания лишения свободы и по надзору за режимными объектами Вячеслава Кураскуа, задержанный Тарба содержался в ИВС РОВД Гулрыпшского района. Вчера он был доставлен в МВД РА. «Всё это произошло там, в одном из кабинетов МВД РА», - сказал мне Кураскуа.

Я надеюсь, что Генпрокуратура проведет служебное расследование, и все виновники случившегося предстанут перед законом.

Я считаю, что Генеральная прокуратура обязана  начать серьезное расследование ситуации с применением физического насилия и пыток  в местах временного заключения.  

В последнее время в аппарат Уполномоченного по правам человека часто поступает информация о фактах применения физического насилия к подозреваемым и заключенным.

К сожалению, приходится признать, что у нас в пенитенциарной системе имеют место подобные недопустимые факты.

Надо проследить и за тем, чтобы в отношении Тарба была проведена надлежащим образом судебно-медицинская экспертиза.

Я надеюсь, что и министр внутренних дел Гарри Анатольевич Аршба даст соответствующие разъяснения в связи со случившимся.

Мы считаем абсолютно недопустимым применение пыток и, со своей стороны, возьмем под контроль расследование случившегося».

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 12 июля 2019 11:34

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