«Недавние события в Тбилиси еще раз напомнили нам о периодах разгула грузинского национал-шовинизма. Наглые и циничные выпады сотрудников телеканала «Рустави-2», журналиста Г. Габуния против России и Президента В.В. Путина, нецензурная брань, прозвучавшая с экрана одного из грузинских телеканалов, полностью обнажили откровенно нацистскую суть грузинской пропаганды», считают в ФНЕА.

Сухум. 19 июля 2019. Абхазия-Информ. «Республиканская политическая партия Форум народного единства Абхазии считает, что каких бы различных взглядов и точек зрения на существующие внутри Абхазии проблемы ни придерживались партии и общественные организации, консолидирующим фактором для них может стать отношение к непростой внешнеполитической ситуации, инспирируемой вражеской Грузией и ее приспешниками». Об этом говорится в заявлении ФНЕА, распространенном в пятницу 12 июля.

По мнению ФНЕА, деструктивная политика Грузии способствует появлению новых шансов для международного признания Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

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ЗАЯВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

«ФОРУМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА АБХАЗИИ».

Недавние события в Тбилиси еще раз напомнили нам о периодах разгула грузинского национал-шовинизма. Наглые и циничные выпады сотрудников телеканала «Рустави-2», журналиста Г. Габуния против России и Президента В.В. Путина, нецензурная брань, прозвучавшая с экрана одного из грузинских телеканалов, полностью обнажили откровенно нацистскую суть грузинской пропаганды.

В ответ на подобный шовинистический зуд, Президент России совершенно хладнокровно, спокойно, проявляя глубокое знание истории, приводя веские аргументы, напомнил не только грузинским политикам, но и всему мировому сообществу, какие трагические события предшествовали акту признания Абхазии и Южной Осетии, открыто охарактеризовав как геноцид, проводившуюся Тбилисской метрополией экспансионистскую политику в отношении абхазов и осетин.

В частности, касаясь, наиболее сложных и драматических периодов нашей истории, В.В. Путин отметил: «Абхазия развивалась таким образом. Когда разваливалась Российская империя после Первой мировой войны, Грузия предприняла попытки поглощения Абхазии. Образовалась независимое грузинское государство. И при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты очень жестко. Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом…. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям…»

Информация, содержащаяся в выступлении Путина, подтверждается рядом публикаций и сообщений. Известно, что автор работ (исследований) «Россия на распутье» (1916), «В деникинской России и на Кавказе – 1919-1920» (1921) писатель, публицист, путешественник Карл Бехофер охарактеризовал Грузию как "классический пример империалистической малой национальности и по отношению к захватам территории вне своих пределов, и по отношению к бюрократической тирании внутри государства». Он, в частности, отмечал , что «шовинизм его превосходит всякие пределы».

Уже в советскую эпоху выдающийся правозащитник, академик А.Д. Сахаров писал: "А начинать надо, повторяю, с полного демонтажа имперской структуры. Только так можно решить национальную проблему в малых империях, которыми по существу являются союзные республики - например, Грузия, включающая в свой состав Абхазию, Осетию и другие национальные образования".

Как это ни прискорбно, в мировоззрении, идеологии и психологии грузинского общества и грузинской политической элиты ничего не поменялось. Судя по воинственной риторике, звучавшей на митингах, «во всех бедах Грузии повинны русские, абхазы, осетины, представители других национальностей». Только непомерная амбициозность и кичливость, отсутствие здравого смысла, логики, умения находить причины обострения проблем и конфронтации в первую очередь в собственных внутригрузинских взаимоотношениях, мешают грузинским политикам правильно расставлять акценты и искать выхода из мрачных лабиринтов, в которые они загнали сами себя.

Более того, титулованные грузинские ученые, творческая элита, десятилетиями подпитывавшая тбилисских идеологов мононационалистическими идеями («Кем заселить Абхазию», «Грузия – только для грузин», ) никак не может излечиться от такого тяжелого и страшного недуга как, вера в исключительность и избранность грузинской нации. И чем больше они демонстрируют свою ненависть к другим народам, тем глубже водораздел, отделяющий их от цивилизованного мира.

Недавнее выступление депутата Бобохидзе, откровенно признавшегося в ходе своего выступления с трибуны Парламента Грузии, в вопиющих военных преступлениях, совершавшихся им лично в Абхазии во время грузино-абхазской войны, – это яркое подтверждение тому, что представители грузинского руководства, партий войны, не способны и не намерены осознать и объективно оценить осуществлявшийся ими геноцид в Абхазии и Южной Осетии. В пылу своих реваншистских замыслов, они не допускают и мысли о признании своего сокрушительного военного поражения. Без таких адекватных оценок с их стороны, были бы бессмысленны даже разговоры о возможном мирном соглашении.

Последние события показали, что в случае ослабления роли России в регионе, и действующая власть, и оппозиция, готовы вновь прибегнуть при поддержке своих западных саттелитов к силе в целях принудительного, как им кажется, возвращения Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии.

Подобное развитие событий еще раз подводит нас к необходимости настойчивее, категоричнее и последовательнее требовать от мирового сообщества, международных правозащитных организаций осуждения Грузии, совершившей акты вооруженной агрессии против Абхазии и Южной Осетии и нанесшей им колоссальный физический и моральный ущерб. Разве можно предать забвению факт преднамеренного сожжения в один день грузинскими войсками Абхазского института языка, литературы, истории им. Д.И. Гулиа, Центрального государственного архива Абхазии, демонстративный расстрел и разрушение памятников таким великим личностям как Д.И. Гулиа, И. А. Когониа, С.Я. Чанба, Е. А. Эшба и др. Это ни что иное, как попытка уничтожения исторической памяти народа.

Государства, продолжающие поддерживать Грузию в ее дискриминационной деятельности, направленной против других наций и народностей, несут моральную и политическую ответственность за прямое или косвенное поощрение грузинского экспансионизма и неофашизма.

Мы могли бы напомнить самозванным «друзьям Грузии», изначально не скрывающим своего пристрастия к ней, о множестве фактов, когда всячески опекаемое и оберегаемое ими государство всеми способами противодействовало любым контактам независимой Абхазии с внешним миром. Грузия пытается пресечь любую форму участия нашей страны в международных форумах и акциях, в том числе и в гуманитарной сфере: научной, культурной, образовательной. По требованию Грузии многие страны отказывают Абхазии, даже детским творческим коллективам, в общепризнанном праве выступать на фестивалях и международных конкурсах. Такие прецеденты допускались и в отношении абхазских спортсменов. Таким образом, в угоду политическим амбициям и притязаниям Грузии, многие страны активно проводят политику международной политической и культурной изоляции Абхазии и Южной Осетии, что противоречит духу общепринятых правовых норм.

Следует отметить, что абсолютно беспочвенны не сходящие с уст грузинских политиков понятия «оккупированные территории», подразумевающие отторжение Абхазии и Южной Осетии, якобы совершенное Россией. Факты как раз-таки свидетельствуют об обратном. Абхазия и Южная Осетия – государства с многовековой историей, этносы проживающие в них испокон веков, известны всему миру своим автохтонным происхождением. Выступление В.В. Путина лишний раз подтвердило эти факты, признанные ведущими историками мира.

Как известно, государственность Абхазии насчитывает более 12 веков. После трагедии махаджирства (депортации) в девятнадцатом столетии, воспользовавшись ослаблением Абхазии, Грузия проводила политику ее колонизации. В годы сталинизма и бериевщины статус Абхазии был низведен до формальной автономии, прямого соподчинения Сухума – Тбилиси. Шло массовое переселение жителей Западной Грузии в Абхазию. Были подвергнуты грубейшей фальсификации история, география, топонимика, картография. Проводились репрессивные меры против абхазского языка, печати, радиовещания. Был уничтожен цвет абхазской нации. Закрывались абхазские школы, казарменным способом насаждалось обучение грузинского языка в абхазских образовательных учреждениях. Невольно возникает вопрос: так кто же оккупировал Абхазию? Кто проводил против нее колониальную политику?

В результате национально-освободительной борьбы абхазского народа (массовых акций протеста 1957, 1967, 1977-1978, 1988-1989 годов), Отечественной войны народа Абхазии ( 1992-1993 гг.) был положен конец грузинскому колониально-оккупационному режиму в Абхазии и восстановлены ее государственный суверенитет и независимость, признанные Российской Федерацией и рядом других государств.

И поэтому, попытки грузинских властей и их воинственного окружения представить Абхазию, как «грузинскую территорию», будто бы оккупированную какими-то внешними силами, несостоятельны, далеки от исторических реалий.

Во имя свободы нашего Отечества, в самоотверженной борьбе с грузинскими агрессорами, погибли тысячи сынов и дочерей Апсны, добровольцев из братского Северного Кавказа и Юга России.

Провокационные акции в Тбилиси, вызвавшие новый накал политических страстей, убедили нас в том, что враг не дремлет и преждевременны упования некоторых наших соплеменников на милосердие и гуманность тех, кто еще вчера готов был положить стотысячное грузинское войско, чтобы стереть с лица земли всю абхазскую нацию.

Пора осознать скоропалительность своих творческих замыслов и идей тем, кто торопится запустить в соавторстве с тбилисскими «коллегами» различные концепты, историко-культурные проекты по спасению абхазского языка, культуры и т.д.

Мы давно определились с нашим главным союзником и стратегическим партнером – Российской Федерацией. Через сотрудничество с ней, с другими дружественными государствами, наш народ непременно добьется возрождения своей страны, уничтожение которой являлось главной целью разработчиков операции «Меч», задуманной в кабинетах новоявленных тбилисских стратегов.

Республиканская политическая партия Форум народного единства Абхазии считает, что каких бы различных взглядов и точек зрения на существующие внутри Абхазии проблемы ни придерживались партии и общественные организации, консолидирующим фактором для них может стать отношение к непростой внешнеполитической ситуации, инспирируемой вражеской Грузией и ее приспешниками.

Деструктивная политика Грузии способствует появлению новых шансов для международного признания Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. И в этом есть определенная закономерность.

РПП ФНЕА. г. Сухум.

11.07. 2019 г.