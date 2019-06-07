ПРОКУРАТУРОЙ Г. СУХУМ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА КВИЦИНИЯ А.А. И ПОКУШЕНИЯ НА УБИЙСТВО КВИЦИНИЯ Л.А.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, уголовное дело возбуждено по п. «ж» ч. 2 ст. 99 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 217 (незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия) и ч. 3 ст. 29, п. «ж» ч. 2 ст. 99 УК РА (покушение на убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору) в отношении жителей г. Сухум - Панцулая Милана Вячеславовича, 1997 года рождения, и Панцулая Зураба Вячеславовича, 1996 года рождения.

Сухум. 12 июля 2019. Абхазия-Информ . Прокуратура г. Сухум возбудила уголовное дело по факту убийства Айнара Квициния и покушения на убийство Леона Квициния.

12 июля 2019 года, примерно в 00:20 минут на пересечении Проспекта Аиааира и улицы Аидгылара – напротив магазина "Детский мир", возле Парка Славы в результате стрельбы из автоматического оружия в область левого предплечья был тяжело ранен житель г. Сухум Квициния Леон Астамурович, 1997 года рождения, будучи доставленным в Республиканскую больницу был прооперирован, состояние здоровья стабильно тяжелое.

Квициния Айнар Асланович, 1996 года рождения, получивший ножевое ранение в область сердца, скончался.

Расследованием уголовного дела занимается прокуратура г. Сухум, даны поручения оперативным органам МВД РА о установлении местонахождения и задержании братьев Панцулая.