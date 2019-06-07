ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК ГЕОРГИЙ ЗУХБА, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ПРИЧАСТНОСТИ К ПОХИЩЕНИЮ ОМАРА МЕРЦХУЛАВА
Сухум. 19 июля 2019. Абхазия-Информ. Следственное управление Генеральной прокуратуры РА вынесло постановление об объявлении в розыск гражданина Республики Абхазия Зухба Георгия Лаврентьевича, 1976 года рождения, уроженца г. Ленинград РСФСР, жителя г. Сухум, проживающего по ул. Акиртава, д. 38, кв. 46., который подозревается в причастности в совершении похищения гр. Мерцхулава Омара Датиковича, имевшего место 17 апреля 2019 года в селе Гумиста Сухумского района.
Данное постановление направлено для исполнения в Управление уголовного розыска МВД РА .
9 июля 2019 года по подозрению в совершении преступления судом г. Сухум арестованы на 2 месяца Кутелия Темур Александрович 1977 г.р., Адлейба Георгий Нязбеевич 1965 г.р. и Папава Нугзар Зурабович 1976 г.р.
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