В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ПРОИЗОШЛО ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

Сухум. 12 июля 2019. Абхазия-Информ . 12 июля примерно в 15:40 минут на объездной дороге г. Гагра (участок между автомобильными тоннелями) Вазиев Саид Нугзарович, житель г. Гудаута управляя автомобилем марки «Хонда Фит» (госномерной знак Т 260 ТО АВН), двигаясь со стороны г. Гудаута в сторону КПП «ПСОУ», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки «Фольксваген Каравелла» (госномерной знак М575СМ АВН) под управлением Буюкляна Альберта Рафиковича, 1981 года рождения, жителя с. Мачара Гулрыпшского района.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РА, в результате ДТП пассажир автомобиля "Фольксваген Каравелла" Гуляева Галина Никифоровна, 1953 года рождения, жительница г. Сыктывкар Республики Коми РФ и Мильтонян Павел Карапетович, 1953 года рождения, скончались. Пассажиры Седова Д.С., 1989 года рождения, Эпельбаум Е.Г., 1979 года рождения, Кудряшова А.Л., 1979 года рождения, Шилова В.А. 2001 года рождения, и Чиндарева Е.С., 1992 года рождения, получившие повреждения различной степени тяжести, были доставлены в Гагрскую ЦРБ. Водители Буюклян А.Р. и Вазиев С.Н. доставлены в реанимационное отделение, где им оказывается срочная медицинская помощь.

Прокуратура Гагрского района проводит необходимые оперативно-следственные мероприятия по завершении которых будет возбуждено уголовное дело.