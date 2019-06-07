ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ АБХАЗИЯ»: «В ЭТОЙ СИТУАЦИИ НЕ ОСТАЕТСЯ ВЫХОДА, КРОМЕ КАК ДОБИВАТЬСЯ УХОДА НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ»

Убийства, похищения людей, превышение должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, применение физического насилия к задержанному, приведшее к его смерти, стрельба в центре Сухума, по мнению партии «Единая Абхазия» мне оставляет у всех здравомыслящих политических сил и граждан Абхазии иного выхода, кроме как «добиваться ухода нынешней власти и ее носителей с политической арены».

Партия "Единая Абхазия" выражает глубокую озабоченность ростом криминального насилия в течение последних нескольких недель.

Последний по времени случай - убийство одного и ранения другого представителей фамилии Квициния - представляет уже совсем выходящий за рамки всего случай. Ведь этот инцидент произошел не просто в центре города, а в Парке Славы, где похоронены славные сыны народа Абхазии, погибшие при защите Отечества.

Однако дело - не только в ухудшении криминогенной обстановки. К многочисленным инцидентам последнего времени все чаще оказываются причастными представители властных структур, в том числе те, кто по долгу службы приближен к носителям высшей власти в нашем государстве.

Средь бела дня на глазах у всех высокопоставленный сотрудник ГСО, лично близкий к главе страны, избивает своего однофамильца за пост в Фейсбуке, в котором критикуется Рауль Хаджимба. И это не единственный случай. За это правонарушение его виновник не несет не только уголовной, но даже административной или служебно-дисциплинарной ответственности.

Среди задержанных по резонансному уголовному делу о похищении человека есть бывший сотрудник президентской охраны. И вновь все об этом знают. И никаких выводов не делается и мер не предпринимается.

В милиции при загадочных обстоятельствах умирает задержанный. И лишь после нажима общественности правоохранительные органы вяло проводят проверку и заводят уголовное дело.

Мы уже не говорим о том, что на старте предвыборной гонки был отравлен основной оппонент действующей власти Аслан Бжания, а власти всячески пытаются списать этот случай на некое аутоиммунное заболевание.

Все это позволяет сделать вывод, что власть либо не контролирует обстановку, либо она частично срослась с преступными элементами. Она не только не пресекает преступный беспредел, но и публично демонстрирует, что не хочет избавляться от своих криминальных "попутчиков" и даже использует их потенциал в политических спорах.

Такое положение вещей влияет не только на ситуацию внутри нашей страны, но и на ее имидж в окружающем мире. Ведь подобного рода факты дают повод нашим многочисленным оппонентам утверждать, что Абхазия - это несостоявшееся государство и пр.

В этой ситуации у всех здравомыслящих политических сил и граждан Абхазии не остается иного выхода, кроме как добиваться ухода нынешней власти и ее носителей с политической арены».