Сухум. 15 июля 2019. Абхазия-Информ . Депутат парламента, руководитель общественной организации «Кьяразаа» Дмитрий Дбар намерен баллотироваться кандидатом в вице-президенты РА в паре с кандидатом в президенты, председателем партии «Амцахара» Алхасом Квициния. Об этом он сообщил на брифинге Общенационального движения в защиту государственности Абхазии в воскресенье 14 июля.

«Мы едины, как никогда. Мы продолжаем ту борьбу, которую возглавлял наш лидер Аслан Георгиевич Бжания. Мы ждем его скорейшего возвращения в Абхазию для того, чтобы он продолжил свою политическую деятельность в нашей команде на ключевых ролях», - сказал он.

Дмитрий Дбар также отметил, что их команда будет руководствоваться основными идеями программы развития республики, сформулированными А. Бжания. «Мы намерены поэтапно, пошагово воплощать их в жизнь», -т сказал Дбар.