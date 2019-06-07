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Абхазия Информ

ДМИТРИЙ ДБАР НАМЕРЕН БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ КАНДИДАТОМ В ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ РА В ПАРЕ С КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПАРТИИ «АМЦАХАРА» АЛХАСОМ КВИЦИНИЯ

Новости Понедельник, 15 июля 2019 11:05
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ДМИТРИЙ ДБАР НАМЕРЕН БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ КАНДИДАТОМ В ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ РА В ПАРЕ С КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПАРТИИ «АМЦАХАРА» АЛХАСОМ КВИЦИНИЯ

Сухум. 15 июля 2019. Абхазия-Информ. Депутат парламента, руководитель общественной организации «Кьяразаа» Дмитрий Дбар намерен баллотироваться кандидатом в вице-президенты РА в паре с кандидатом в президенты, председателем партии «Амцахара» Алхасом Квициния. Об этом он сообщил на брифинге Общенационального движения в защиту государственности Абхазии в воскресенье 14 июля.

Дбар категорически опроверг слухи о раздробленности оппозиции.

«Мы едины, как никогда. Мы продолжаем ту борьбу, которую возглавлял наш лидер Аслан Георгиевич Бжания. Мы ждем его скорейшего возвращения в Абхазию для того, чтобы он продолжил свою политическую деятельность в нашей команде на ключевых ролях», - сказал он.

Дмитрий Дбар также отметил, что их команда будет руководствоваться основными идеями программы развития республики, сформулированными А. Бжания. «Мы намерены поэтапно, пошагово воплощать их в жизнь», -т сказал Дбар.

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