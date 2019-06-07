АСЛАН БЖАНИЯ НЕ БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ И ПРИЗЫВАЕТ СВОИХ СТОРОННИКОВ ПОДДЕРЖАТЬ КАНДИДАТУРУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ «АМЦАХАРА» АЛХАСА КВИЦИНИЯ

Сухум 15 июля 2019. Абхазия-Информ. Лидер оппозиционных политических сил, депутат парламента Аслан Бжания не будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах и призывает своих сторонников поддержать кандидатуру председателя политсовета партии «Амцахара» Алхаса Квициния. Об этом в воскресенье 14 июля на брифинге сообщил руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии. Теймураз Хишба.

Хишба проинформировал журналистов и всех собравшихся о том, что получены результаты нового исследования биоматериалов Аслана Бжания и двух его сотрудников, проведенного в польской лаборатории.

«Для подтверждения данных, полученных ранее в Германии, биоматериалы были отправлены в Польшу, откуда мы получили подтверждение, что Аслан Бжания, Леван Бжания и Кясоу Дарсалия были отравлены, - сказал Хишба. - К сожалению, мы понимаем, что данное преступление, данный акт политического террора подтвердился в очередной раз».

Теймураз Хишба продемонстрировал документы из польской лаборатории, которые подтверждают повышенные показатели ртути в организме.

Он зачитал обращение Аслана Бжания к своим соотечественникам, которое было получено 14 июля. В нем говорится:

«Дорогие соотечественники !

Как Вам известно, три с половиной месяца назад на мою жизнь было совершено покушение. Вместе со мной со схожими симптомами были госпитализированы два моих сотрудника. В настоящее время я продолжаю курс лечения и реабилитации в Германии, начатый в московской клинике.

Результаты последних исследований, проведенных в одной из ведущих клиник Польши, подтверждают ранее сделанные выводы немецкой клиники.

После обследования, проведенного 13 июля ведущими немецкими специалистами, стало ясно, что ситуация серьезнее, чем мы ранее предполагали, и что сроки восстановления могут затянуться.

В сложившихся обстоятельствах, исходя из чувства ответственности перед своим народом, я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на пост президента Республики Абхазия. У меня никогда не было жажды власти любой ценой. Лишь вера в способность изменить положение дел в нашей стране к лучшему двигала мной все эти годы. Однако действия деструктивных сил помешали мне участвовать в нормальном политическом процессе.

Те, кто задумал и осуществил это преступление против меня, преследовали цель обезглавить оппозицию, расколоть ее и внести смятение в ее ряды. Однако оппозиционные силы остались сплоченными и едиными. Это ярко показали акции протеста, проведенные 20 и 21 мая в Сухуме.

Хочу выразить благодарность всем тем, кто поверил в меня, и поддерживал все это время. Я остаюсь в команде, и как только позволит состояние здоровья, буду готов принимать активное участие в политической жизни страны.

Желаю народу Абхазии избрать достойного Президента!

Всецело поддерживаю решение съезда политической партии “Амцахара” и прошу всех участников Общенационального движения по защите государственности, соратников и сторонников оппозиции поддержать кандидатуру нашего единомышленника Алхаса Квициния на предстоящих президентских выборах.

Мы должны продолжить нашу борьбу. Граждане Абхазии достойны лучшего будущего! Народ проиграть не должен! Вместе мы победим!»