АСЛАН БЖАНИЯ НЕ БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ И ПРИЗЫВАЕТ СВОИХ СТОРОННИКОВ ПОДДЕРЖАТЬ КАНДИДАТУРУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ «АМЦАХАРА» АЛХАСА КВИЦИНИЯ
Сухум 15 июля 2019. Абхазия-Информ. Лидер оппозиционных политических сил, депутат парламента Аслан Бжания не будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах и призывает своих сторонников поддержать кандидатуру председателя политсовета партии «Амцахара» Алхаса Квициния. Об этом в воскресенье 14 июля на брифинге сообщил руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии. Теймураз Хишба.
«Для подтверждения данных, полученных ранее в Германии, биоматериалы были отправлены в Польшу, откуда мы получили подтверждение, что Аслан Бжания, Леван Бжания и Кясоу Дарсалия были отравлены, - сказал Хишба. - К сожалению, мы понимаем, что данное преступление, данный акт политического террора подтвердился в очередной раз».
Теймураз Хишба продемонстрировал документы из польской лаборатории, которые подтверждают повышенные показатели ртути в организме.
Он зачитал обращение Аслана Бжания к своим соотечественникам, которое было получено 14 июля. В нем говорится:
«Дорогие соотечественники !
Как Вам известно, три с половиной месяца назад на мою жизнь было совершено покушение. Вместе со мной со схожими симптомами были госпитализированы два моих сотрудника. В настоящее время я продолжаю курс лечения и реабилитации в Германии, начатый в московской клинике.
Результаты последних исследований, проведенных в одной из ведущих клиник Польши, подтверждают ранее сделанные выводы немецкой клиники.
После обследования, проведенного 13 июля ведущими немецкими специалистами, стало ясно, что ситуация серьезнее, чем мы ранее предполагали, и что сроки восстановления могут затянуться.
В сложившихся обстоятельствах, исходя из чувства ответственности перед своим народом, я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на пост президента Республики Абхазия. У меня никогда не было жажды власти любой ценой. Лишь вера в способность изменить положение дел в нашей стране к лучшему двигала мной все эти годы. Однако действия деструктивных сил помешали мне участвовать в нормальном политическом процессе.
Те, кто задумал и осуществил это преступление против меня, преследовали цель обезглавить оппозицию, расколоть ее и внести смятение в ее ряды. Однако оппозиционные силы остались сплоченными и едиными. Это ярко показали акции протеста, проведенные 20 и 21 мая в Сухуме.
Хочу выразить благодарность всем тем, кто поверил в меня, и поддерживал все это время. Я остаюсь в команде, и как только позволит состояние здоровья, буду готов принимать активное участие в политической жизни страны.
Желаю народу Абхазии избрать достойного Президента!
Всецело поддерживаю решение съезда политической партии “Амцахара” и прошу всех участников Общенационального движения по защите государственности, соратников и сторонников оппозиции поддержать кандидатуру нашего единомышленника Алхаса Квициния на предстоящих президентских выборах.
Мы должны продолжить нашу борьбу. Граждане Абхазии достойны лучшего будущего! Народ проиграть не должен! Вместе мы победим!»
Последнее от
- ГАРРИ АРШБА: «ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ И СПЕЦСРЕДСТВ НЕДОПУСТИМО»
- ГРАЖДАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АБХАЗИИ ТРЕБУЮТ ОТ ПАРЛАМЕНТА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ДЕЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА
- В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ПРОИЗОШЛО ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
- ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК ГЕОРГИЙ ЗУХБА, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ПРИЧАСТНОСТИ К ПОХИЩЕНИЮ ОМАРА МЕРЦХУЛАВА
- ПРОКУРАТУРА Г. СУХУМ ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА АЙНАРА КВИЦИНИЯ И ПОКУШЕНИЯ НА УБИЙСТВО ЛЕОНА КВИЦИНИЯ