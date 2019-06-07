ГАРРИ АРШБА: «ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ И СПЕЦСРЕДСТВ НЕДОПУСТИМО»

Сухум. 13 июля 2019. Абхазия-Информ. В социальных сетях появилось фото и сообщение о том, что скончался содержавшийся под стражей в МВД житель Ткуарчала Анзор Тарба. По некоторой информации, в том числе и уполномоченного по правам человека, Анзор Тарба скончался из-за применения к нему физического насилия.

Агентство «Аиашара» обратилось в министерство внутренних дел с просьбой прокомментировать ситуацию.