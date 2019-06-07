ГАРРИ АРШБА: «ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ И СПЕЦСРЕДСТВ НЕДОПУСТИМО»
Сухум. 13 июля 2019. Абхазия-Информ. В социальных сетях появилось фото и сообщение о том, что скончался содержавшийся под стражей в МВД житель Ткуарчала Анзор Тарба. По некоторой информации, в том числе и уполномоченного по правам человека, Анзор Тарба скончался из-за применения к нему физического насилия.
Агентство «Аиашара» обратилось в министерство внутренних дел с просьбой прокомментировать ситуацию.
Как выяснилось, по указанию министра внутренних дел Гарри Аршба назначена служебная проверка по факту гибели содержащегося под стражей гражданина Тарба Анзора Валиковича, 1969 года рождения.
«Первостепенной задачей министерства внутренних дел является обеспечение безопасности граждан. Превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств недопустимо ни в отношении задержанных и подследственных, ни в отношении уже осужденных лиц», - отметил глава МВД.
По словам Гарри Аршба, «в ходе проверки будут установлены все обстоятельства смерти гражданина Тарба А.В., а также определена степень исполнения служебных обязанностей ответственными лицами».
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