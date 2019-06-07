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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ СТАЛА ТЕРРИТОРИЕЙ УБИЙСТВ И БЕСПРЕДЕЛА, СЧИТАЮТ В ПАРТИИ «АМЦАХАРА»

Новости Понедельник, 15 июля 2019 11:45
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АБХАЗИЯ СТАЛА ТЕРРИТОРИЕЙ УБИЙСТВ И БЕСПРЕДЕЛА, СЧИТАЮТ В ПАРТИИ «АМЦАХАРА»

Сухум. 15 июля 2019. Абхазия-Информ. Политическая партия «Амцахара» выступила с заявлением в связи с резким всплеском преступности в Абхазии.

«В нашей истории не было такого масштабного беспредела, поражающего своей жестокостью. Беспредел на улицах, беспредел в верхах, беспредел в самой правоохранительной системе. Мы наблюдаем, как власти узаконили преступность. В последние годы, на наш взгляд, происходит ни что иное, как плавное огосударствление преступности», - отмечается в Заявлении «Амцахара».

Оппозиционная политическая партия осуждает работу нынешних властей, превративших Абхазию в опасную зону для граждан страны, и считает, что «власти должны признать полный провал проводимой ими политики и в создавшейся критической ситуации для сохранения стабильности и правопорядка в стране уйти с политической арены».

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АМЦАХАОРА»

В последние дни ряд громких преступлений, в том числе убийства, сотрясли страну. В результате стрельбы в центре Сухума был убит Айнар Квициния, ранения получил Леон Квициния. После применения физического насилия скончался содержавшийся под стражей Анзор Тарба.

В нашей истории не было такого масштабного беспредела, поражающего своей жестокостью. Беспредел на улицах, беспредел в верхах, беспредел в самой правоохранительной системе. Мы наблюдаем, как власти узаконили преступность. За последние годы, на наш взгляд, происходит ни что иное, как плавное огосударствление преступности.

Преступность стала национальной бедой. Страна превратилась в территорию беззакония. В нагрузку к нынешней власти, пришедшей путем государственного переворота, мы получили грабежи, дерзкие похищения людей, наркотрафик, жестокие убийства и расстрел людей, массовую гибель на дорогах в ДТП.

Мы разделяем тревогу общественности в связи с разгулом преступности и рядом жестоких убийств. Мы осуждаем эти убийства и требуем проведения тщательного расследование с целью выявления и наказания тех, кто за этим стоит.

Мы осуждаем работу нынешних властей, превративших Абхазию в опасную зону для граждан страны. Считаем, что власти должны признать полный провал проводимой ими политики и в создавшейся критической ситуации для сохранения стабильности и правопорядка в стране уйти с политической арены.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 15 июля 2019 11:59

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