СОТРУДНИКИ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В ПРИЧАСТНОСТИ К СМЕРТИ СОДЕРЖАЩЕГОСЯ ПОД СТРАЖЕЙ АНЗОРА ТАРБА, ОТСТРАНЕНЫ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Сухум. 15 июля 2019. Абхазия-Информ. Сотрудники, подозреваемые в причастности к смерти содержащегося под стражей гражданина Тарба А. В., отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Как ранее сообщалось на официальном сайте МВД РА, http://mvdra.org, в ночь на 11 июля скончался содержащийся под стражей гражданин Тарба Анзор Валикович, 1969 года рождения. Министр внутренних дел Гарри Аршба назначил служебную проверку по данному факту, соответствующие материалы направлены в органы прокуратуры.