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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В ПРИЧАСТНОСТИ К СМЕРТИ СОДЕРЖАЩЕГОСЯ ПОД СТРАЖЕЙ АНЗОРА ТАРБА, ОТСТРАНЕНЫ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Новости Понедельник, 15 июля 2019 12:26
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СОТРУДНИКИ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В ПРИЧАСТНОСТИ К СМЕРТИ СОДЕРЖАЩЕГОСЯ ПОД СТРАЖЕЙ АНЗОРА ТАРБА, ОТСТРАНЕНЫ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Сухум. 15 июля 2019. Абхазия-Информ. Сотрудники, подозреваемые в причастности к смерти содержащегося под стражей гражданина Тарба А. В., отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Как ранее сообщалось на официальном сайте МВД РА, http://mvdra.org, в ночь на 11 июля скончался содержащийся под стражей гражданин Тарба Анзор Валикович, 1969 года рождения. Министр внутренних дел Гарри Аршба назначил служебную проверку по данному факту, соответствующие материалы направлены в органы прокуратуры.

Как отметил глава ведомства, однозначно будут установлены все обстоятельства смерти гражданина Тарба, а также определена непосредственная вина каждого сотрудника в случившемся. Насилие и превышение должностных полномочий неприемлемо в правоохранительной системе и карается по закону.

Сотрудники, подозреваемые в причастности к смерти содержащегося под стражей гражданина Тарба А. В., отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело в отношении оперативных сотрудников Управления уголовного розыска МВД РА по факту превышения должностных полномочий при исполнении служебных обязанностей, выразившемся в применении физического насилия к содержащемуся под стражей Тарба Анзору Валиковичу, повлекшее смерть последнего.

Источник: http://mvdra.org/press/9278/

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 15 июля 2019 12:35

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