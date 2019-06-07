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Абхазия Информ

НОВЫЙ ПРОЕКТ СМА — СЕРИЯ КНИГ «ХРАМЫ И МОНАСТЫРИ АБХАЗИИ»

Новости Понедельник, 15 июля 2019 12:53
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НОВЫЙ ПРОЕКТ СМА — СЕРИЯ КНИГ «ХРАМЫ И МОНАСТЫРИ АБХАЗИИ»

Сухум. 15 июля 2019. Абхазия-Информ. В церковные лавки Ново-Афонского монастыря поступил тираж новой книги архимандрита Дорофея (Дбар) «Скит св. Иоанна Крестителя в селе Анхуа».

Как сообщается на сайте Священной Митрополии Абхазии, данное издание открывает серию книг нового благотворительного проекта издательского отдела СМА «Храмы и монастыри Абхазии». Каждый выпуск серии будет посвящен храму либо монастырю на территории Республики Абхазия, число которых составляет около 180 памятников историко-культурного наследия.

В каждом выпуске будет дано описание географического месторасположения храма или монастыря; описание самого объекта (в т.ч. и архитектурное); история храма или монастыря (включая новейшую); указатель имеющейся библиографии по конкретному объекту; географические карты с указанием месторасположения объекта; иллюстрации (включая исторические и современные).

Первый выпуск серии посвящен скиту св. Иоанна Крестителя в селе Анхуа Гудаутского района, расположенному в 7 километрах от г. Новый Афон. Скит (греч. σκήτη) — это небольшое монашеское поселение, подчиненное крупному монастырю, в данном случае — Ново-Афонскому. Отметим, что скит в с. Анхуа — единственный скит на территории Республики Абхазия. Работа над данной книгой велась с 2017 г. На авантитуле помещена миниатюра с изображением св. Иоанна Крестителя из знаменитого церковного письменного памятника Абхазии — Мыкуского Евангелия 1300 г.

Средства, вырученные от реализации книги «Скит св. Иоанна Крестителя в селе Анхуа» —пойдут на восстановление скита и создание при нем реабилитационного центра для наркозависимых. Средства, вырученные от реализации других книги данной серии, также будут направляться на сохранение и восстановление христианских памятников Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 15 июля 2019 12:54

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