НОВЫЙ ПРОЕКТ СМА — СЕРИЯ КНИГ «ХРАМЫ И МОНАСТЫРИ АБХАЗИИ»

Как сообщается на сайте Священной Митрополии Абхазии, данное издание открывает серию книг нового благотворительного проекта издательского отдела СМА «Храмы и монастыри Абхазии». Каждый выпуск серии будет посвящен храму либо монастырю на территории Республики Абхазия, число которых составляет около 180 памятников историко-культурного наследия.

В каждом выпуске будет дано описание географического месторасположения храма или монастыря; описание самого объекта (в т.ч. и архитектурное); история храма или монастыря (включая новейшую); указатель имеющейся библиографии по конкретному объекту; географические карты с указанием месторасположения объекта; иллюстрации (включая исторические и современные).

Первый выпуск серии посвящен скиту св. Иоанна Крестителя в селе Анхуа Гудаутского района, расположенному в 7 километрах от г. Новый Афон. Скит (греч. σκήτη) — это небольшое монашеское поселение, подчиненное крупному монастырю, в данном случае — Ново-Афонскому. Отметим, что скит в с. Анхуа — единственный скит на территории Республики Абхазия. Работа над данной книгой велась с 2017 г. На авантитуле помещена миниатюра с изображением св. Иоанна Крестителя из знаменитого церковного письменного памятника Абхазии — Мыкуского Евангелия 1300 г.

Средства, вырученные от реализации книги «Скит св. Иоанна Крестителя в селе Анхуа» —пойдут на восстановление скита и создание при нем реабилитационного центра для наркозависимых. Средства, вырученные от реализации других книги данной серии, также будут направляться на сохранение и восстановление христианских памятников Абхазии.