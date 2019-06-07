В ПЛЕНУ ПЕРВОБЫТНЫХ ИНСТИНКТОВ
15.07.2019
Надежда Венедиктова
12 июля стало очередным днем скорби в нашей жизни. Символическое совпадение – в этот же вечер концерт классической музыки в Филармонии начался с исполнения «Stabat Mater dolorosa» Перголези. В то время как Кристина Эшба и Владимир Магомадов пели о том, как стоит матерь скорбящая перед распятым на кресте сыном, родственники погибших оплакивали своих молодых мужчин, погибших насильственной смертью.
Люди продолжают истреблять друг друга по поводам, не вызывающим уважения. Такова печальная реальность, которой мы никак не можем положить конец.
Складывается впечатление, что значительная часть наших граждан живет вне истории, вне современности, вне традиций и, конечно, вне закона.
Они не думают о себе как о членах общества, как о той частице народа, которая должна работать на его развитие – они живут в плену первобытных инстинктов, когда между помыслом и действием нет границы, нет сдерживающей силы разума и жизненного опыта.
Для крохотной страны с малочисленным населением это катастрофическая ситуация.
Инстинкт самосохранения народа, сработавший, как мощная пружина, во время войны, сейчас дает сбой.
Мы собираемся избрать президента в ситуации, когда нет явных лидеров и вразумительных программ выхода из кризиса.
Что еще должно произойти, чтобы мы очнулись?
Все народы когда-то сталкиваются в своей истории с кризисом – если они не находят в себе сил сделать рывок вперед и направить свою энергию в созидательное русло, их отбрасывает на обочину истории.
Если мы не начнем следовать закону, будущее накажет нас еще жестче и болезненнее.
Хочу надеяться, что в нашем обществе есть люди, понимающие остроту ситуации и примеряющие на себя готовность взять ответственность.
http://asarkia.info/blogs/nadejda/2216/?fbclid=IwAR3Uaop155I4G1cNL2-h2sIaxtm10RgB48DMgy31vhh8GbXFarasRgO2QRo
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