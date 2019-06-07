16 ИЮЛЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РА

Подписные листы сдали инициативные группы по выдвижению кандидатами в президенты РА Олега Аршба, Алмаса Джапуа и Астамура Тарба.

По данным ЦИК на 15 июля, решения съездов о выдвижении кандидатов в президенты представили две политические партии - «Акзаара», которая выдвигает кандидатом в президенты бывшего министра внутренних дел Леонида Дзапшба, и «Амцахара», выдвигающая кандидатуру председателя политсовета партии Алхаса Квициния.

Сухум. 15 июля 2019. Абхазия-Информ. В Абхазии во вторник 16 июля завершается выдвижение кандидатов в президенты.

Регистрация кандидатов в президенты завершается не позднее 26 июля 2019 г.

Центризбикомом были зарегистрированы инициативные группы граждан по выдвижению кандидатами в президенты Алмаса Джапуа, Астамура Тарба, Астамура Какалия, Астамура Отырба, Шамиля Адзынба, Артура Анкваба, Олега Аршба, Рауля Хаджимба и Аслана Бжания. Центризбиком также зарегистрировал три политические партии - «Акзаара», «Единая Абхазия» и «Амцахара».

*** В соответствии с избирательным законодательством, политическая партия вправе выдвинуть только одного кандидата. Политическая партия вправе выдвинуть кандидатом в Президенты Республики Абхазия лицо, не являющееся членом данной политической партии.

Решение о выдвижении кандидата в Президенты Республики Абхазия политической партией принимается тайным голосованием, если съезд (конференция) не примет иного решения.

Решение съезда (конференции) политической партии о выдвижении кандидата оформляется протоколом (иным документом), в котором указываются:

– число зарегистрированных участников съезда (конференции);

– число участников, необходимое для принятия решения в соответствии с уставом политической партии;

– решение о выдвижении кандидата в Президенты Республики Абхазия с указанием его фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, образования, основного места работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы – рода занятий), адреса места жительства, гражданства, срока проживания на территории Республики Абхазия;

– итоги голосования по решению о выдвижении кандидата в Президенты Республики Абхазия и дата принятия решения.

Решение съезда (конференции) политической партии о выдвижении кандидата в Президенты Республики Абхазия заверяется подписью руководителя политической партии и печатью политической партии.

При выдвижении кандидата в Президенты Республики Абхазия от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 10 человек. Инициативная группа избирателей проходит регистрацию в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия.

Избиратель может входить только в одну инициативную группу избирателей.

Для выдвижения кандидата в Президенты Республики Абхазия от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 2000, но не более 2500 подписей избирателей независимо от места проживания на территории Республики Абхазия.