РАУЛЬ ХАДЖИМБА ТРЕБУЕТ ОБЪЕКТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ВОЗМУТИВШИХ ВСЕ ОБЩЕСТВО

«Мы с вами не первый раз встречаемся по тем темам, которые достаточно остро волнуют наше общество. Те события, которые произошли, а именно убийство молодого парня Квициния, а также произошедшее в здании МВД с задержанным Тарба, мы с вами уже проговаривали. Мы достаточно жестко говорили о необходимости объективного расследования и создания всех необходимых возможностей для того, чтобы виновные по этим преступлениям были наказаны, кто бы это ни был.

Просил бы в отношении подозреваемых Панцулая провести соответствующую работу в рамках международного сотрудничества, чтобы эти люди были доставлены на территорию Абхазии.

По ситуации в МВД Генеральной прокуратуре провести всю ту работу, о который мы с вами говорили в предыдущие дни, и результат должен быть известен нашему обществу. Виновные должны понести наказание так, как этого требует закон.

Все действия, начиная от Генерального прокурора, Министра внутренних дел, и всех тех, кто будет вовлечен в расследование похищения Мерцхулава, все мероприятия должны быть доведены до логического конца. Люди должны понести ответственность. У вас достаточно объема того, что должно быть сделано. У вас есть, над чем работать и с кем работать», - сказал Глава государства.

Министр внутренних дел Гарри Аршба доложил о проделанной работе:

«По моему указанию была проведена служебная проверка. Собранные материалы были переданы в прокуратуру города Сухум для принятия решения по существу произошедшего. Однозначно будут установлены все обстоятельства смерти гражданина Тарба, а также определена непосредственная вина каждого сотрудника в случившемся. Насилие и превышение должностных полномочий, должностные преступления сотрудниками милиции караются законом, и мы будем делать все необходимое для того, чтобы установить все факты, которые имели место. На сегодняшний день Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело. Моим приказом все сотрудники, которые указаны в данном уголовном деле, отстранены от занимаемых должностей. На сегодняшний день мы проводим все мероприятия и непосредственно сотрудничаем с Прокуратурой для того, чтобы выяснить все обстоятельства дела.

По факту совершения убийства гражданина А. Квициния и покушения на убийство Л. Квициния был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятии, совместно с СГБ проводились мероприятия. Были установлены конкретно лица, которые совершили это преступление. Это братья Панцулая. На сегодняшний день также совместно с СГБ проводятся мероприятия для того, чтобы установить их местоположение. По имеющейся оперативной информацией, они перешли абхазо-российскую границу, устанавливается транспорт, на котором они переехали границу».

Генеральный прокурор Зураб Ачба проинформировал о действиях, предпринятых ведомством:

«По факту гибели Тарба возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 288. Это превышение должностных полномочий с применением насилия. Следствие ведет Прокуратура города Сухум. В настоящее время лица, причастные к совершению данного преступления, отстранены от своих обязанностей. Это должностное преступление, которое в полном объеме с участием всех лиц, которые причастны, с квалификацией отдельно каждого будет расследовано и доведено до общественности».

Об этом сообщает пресс-служба Президента Республики Абхазия.