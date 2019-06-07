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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ, СЛОЖИВШУЮСЯ В ОБЩЕСТВЕ В СВЯЗИ С РАССЛЕДОВАНИЕМ ДЕЛА О ПОХИЩЕНИИ ОМАРА МЕРЦХУЛАВА И СМЕРТЬЮ ЗАДЕРЖАННОГО АНЗОРА ТАРБА

Новости Понедельник, 15 июля 2019 18:14
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В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ, СЛОЖИВШУЮСЯ В ОБЩЕСТВЕ В СВЯЗИ С РАССЛЕДОВАНИЕМ ДЕЛА О ПОХИЩЕНИИ ОМАРА МЕРЦХУЛАВА И СМЕРТЬЮ ЗАДЕРЖАННОГО АНЗОРА ТАРБА

 

Сухум. 15 июля 2019. Абхазия-Информ. Сегодня в Парламенте состоялась встреча депутатов с министром внутренних дел Гарри Аршба, генеральным прокурором Зурабом Ачба и заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия Дазмиром Шамба, сообщает пресс-служба Парламента.

Встреча состоялась по инициативе парламентариев. Она была вызвана общей обеспокоенностью депутатов ситуацией, сложившейся в обществе в связи с расследованием дела о похищении Омара Мерцхулава и смертью содержавшегося под стражей Анзора Тарба.

Во время откровенного и эмоционального разговора приглашенные проинформировали депутатов о ходе следствия. По словам генпрокурора, в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, которая позволит сделать соответствующие выводы по всем обстоятельствамдела о смерти А. Тарба.

В ходе встречи депутатами была высказана необходимость проведения в максимально короткий срок расследования по данным делам и привлечения к ответственности всех виновных в случившемся.

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