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Абхазия Информ

СОЮЗ АБХАЗСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ НЕ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ НИКОГО ИЗ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РА

Новости Понедельник, 15 июля 2019 18:34
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Сухум. 15 июля 2019. Абхазия-Информ. Союз абхазских добровольцев Кабардино-Балкарии выступил с обращением к народу Абхазии, в котором заявил о своем неучастии в избирательной кампании  на стороне какого бы то ни было  кандидата в президенты Республики Абхазия.

В Обращении, подписанном председателем Союза абхазских добровольцев КБР Сергеем Яхагоевым, говорится:

«Все кандидаты являются достойными представителями своего народа, исходя из этого, наша организация остается нейтральной и не принимает участия в предвыборной и выборной деятельности на стороне какого-либо кандидата в президенты Республики Абхазия. Мы уверены, что народ Республики Абхазия сумеет сделать правильный выбор, и в дальнейшем наша организация будет поддерживать избранного президента Республики Абхазия», - говорится в обращении Союза.

В 2014 году на президентских выборах в а Абхазии Союз абхазских добровольцев Кабардино-Балкарии поддержал кандидатуру Рауля Хаджимба.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 15 июля 2019 18:49

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