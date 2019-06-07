ГАГРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ЗАВЕРШИЛ РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ НА АЗК "РОСНЕФТЬ"

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу в отношении граждан Абхазии:

Сухум. 16 июля 2019. Абхазия-Информ . 12 июля 2019 года Гагрский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела по факту разбойного нападения на автозаправочный комплект №1 «Роснефть», расположенный на территории Гагрского района, произошедшего в ночь с 5 на 6 июня 2018 года. Преступникам удалось завладеть денежными средствами на сумму 787 591,80 рублей и скрыться с места происшествия. Информация об этом размещена на сайте Генпрокуратуры РА.

- Лакоя Руслана Беслановича, 1993 года рождения, уроженца и жителя села Лыхны Гудаутского района, который обвинялся предварительным следствием в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 217 (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору); части 1 статьи 163 (угон автотранспортного средства); пунктом «б» части 4 статьи 159 (разбойное нападение с целью завладения имущества в особо крупном размере) УК РА;

- Дбар Темура Зауровича, 1994 года рождения, уроженца города Гагра, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217; частью 1 статьи 217; пунктом «б» части 4 статьи 159 УК РА;

- Камлия Игоря Аслановича, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217; пунктом «б» части 4 статьи 159; частью 1 статьи 223 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) УК РА.

В ходе предварительного расследования была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой Игорь Камлия был признан невменяемым и не отдающим отчет своим действиям.

Подсудимые Темур Дбар и Лакоя Руслан признаны виновными и осуждены за то, что вместе с И. Камлия 6 июня 2018 года примерно в 04 часа 12 минут в селе Лапстарха поселка Цандрипш Гагрского района в масках и камуфляжной одежде, вооруженные незаконно приобретённым, хранимым, перевозимым и носимым оружием (обрезом длинноствольного гладкоствольного охотничьего пятизарядного ружья модели «МР – 153» 12 калибра и двумя автоматами Калашникова) на ранее угнанной автомашине марки «ВАЗ-2109» без регистрационных знаков прибыли на АЗК №1 «Роснефть» и применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, в отношении Бозояна Александра Борисовича, Дасания Шамиля Анзоровича, Карапетян Людмилы Геворговны, Эксузяна Сурена Завеновича, а также, под угрозой психического насилия, выразившегося в словах и демонстрации оружия в отношении операторов-кассиров Задикян Нины Петровны и Зиньковской Оксаны Владимировны, завладели деньгами в сумме 787 591, 80 рублей, после чего, скрылись с места преступления, тем самым, причинив ООО «РН-Абхазия» ущерб в особо крупном размере.

Лакоя Руслан Бесланович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 217; ч. 1 ст. 163; п. «б» ч. 4 ст. 159 УК РА. Ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Дбар Темур Заурович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 217; ч. 1 ст. 217; п. «б» ч. 4 ст. 159 УК РА, и ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Постановлением суда от 12 июля 2019 года Камлия И.А. освобожден от уголовной ответственности и направлен Республиканскую психиатрическую больницу на принудительное лечение.

Одновременно с приговором суд удовлетворил в пользу потерпевших гражданский иск в отношении Лакоя и Дбара на сумму 386 971, 80 коп.

Названные лица считаются невиновными до вступления обвинительного приговора в законную силу.