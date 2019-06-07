"Решением Центризбиркома от 15 июля образовано три избирательных участка за пределами Абхазии, а именно - в Москве, Черкесске и Стамбуле. Эти участки, в соответствии с законом о выборах Президента РА, отнесены к Сухумскому избирательному округу №6", – сообщил «Абхазия-Информ» председатель Центризбиркома Тамаз Гогия.

Сухум. 16 июля 2019. Абхазия-Информ. В Москве, Черкесске и Стамбуле организованы участки для голосования на выборах президента Абхазии.

На территории Абхазии 35 избирательных округов и 152 избирательных участка.

Избирательные комиссии избирательных участков, образованных за пределами Абхазии, утверждаются Центральной избирательной комиссией за 30 дней до выборов по представлению руководителя дипломатического или полномочного представительства Республики Абхазия в иностранном государстве.

Во вторник, 16 июля, Центральная избирательная комиссия РА завершает прием документов и регистрацию инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов в президенты РА.

Регистрация кандидатов в президенты РА завершается не позднее 26 июля 2019 г.

Центризбикомом были зарегистрированы инициативные группы граждан по выдвижению кандидатами в президенты Алмаса Джапуа, Астамура Тарба, Астамура Какалия, Астамура Отырба, Шамиля Адзынба, Артура Анкваба, Олега Аршба, Рауля Хаджимба и Аслана Бжания. Центризбиком также зарегистрировал три политические партии - «Акзаара», «Единая Абхазия» и «Амцахара».