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Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОТРЕБОВАЛ ОТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР УСИЛИТЬ РАБОТУ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ РЕЗОНАНСНЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Новости Вторник, 16 июля 2019 15:41
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РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОТРЕБОВАЛ ОТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР УСИЛИТЬ РАБОТУ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ РЕЗОНАНСНЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Сухум. 16 июля 2019. Абхазия-Информ. 16 июля президент Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности.

Министр внутренних дел Гарри Аршба доложил о событиях, произошедших в ночь с 15-го на 16-е июля:

«Вчера ночью, около 11 часов, произошел пожар в доме, где проживает семья Панцулая. Группа пожарного расчета выехала туда вместе с сотрудниками милиции. Пожар был локализован. Там был выставлен наряд сотрудников милиции. Также около 01:40 поступило телефонное сообщение из Ткуарчала о том, что на территории города, где проживает семья Панцулая, также произошел пожар. Группа пожарного расчета и сотрудники милиции также выехали на место происшествия. Пожар был локализован.

Впоследствии выяснилось, что граждане Панцулая насильно удерживаются родственниками убитого Квициния. Все дороги были полностью перекрыты. Но, к сожалению, проведенные мероприятия результатов пока не дали».

Президент потребовал от правоохранительных структур усилить работу по расследованию резонансных уголовных дел:

«Всем руководителям правоохранительных структур еще раз даю указание и жестко требую от вас предпринять все необходимые меры по поиску и задержанию разыскиваемых братьев Панцулая и освобождения удерживаемых лиц. В части преступления, совершенного в отношении Мерцхулава, требую усилить работу по установлению всех остальных лиц, причастных к этому преступлению, в отношении лица сбежавшего от вас и в отношении заказчиков этого преступления».

                                                                      

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 16 июля 2019 15:46

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