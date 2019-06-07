РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОТРЕБОВАЛ ОТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР УСИЛИТЬ РАБОТУ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ РЕЗОНАНСНЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

«Вчера ночью, около 11 часов, произошел пожар в доме, где проживает семья Панцулая. Группа пожарного расчета выехала туда вместе с сотрудниками милиции. Пожар был локализован. Там был выставлен наряд сотрудников милиции. Также около 01:40 поступило телефонное сообщение из Ткуарчала о том, что на территории города, где проживает семья Панцулая, также произошел пожар. Группа пожарного расчета и сотрудники милиции также выехали на место происшествия. Пожар был локализован.

Министр внутренних дел Гарри Аршба доложил о событиях, произошедших в ночь с 15-го на 16-е июля:

Впоследствии выяснилось, что граждане Панцулая насильно удерживаются родственниками убитого Квициния. Все дороги были полностью перекрыты. Но, к сожалению, проведенные мероприятия результатов пока не дали».

Президент потребовал от правоохранительных структур усилить работу по расследованию резонансных уголовных дел:

«Всем руководителям правоохранительных структур еще раз даю указание и жестко требую от вас предпринять все необходимые меры по поиску и задержанию разыскиваемых братьев Панцулая и освобождения удерживаемых лиц. В части преступления, совершенного в отношении Мерцхулава, требую усилить работу по установлению всех остальных лиц, причастных к этому преступлению, в отношении лица сбежавшего от вас и в отношении заказчиков этого преступления».