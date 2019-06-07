ФНЕА: СОБЫТИЯ 15-16 ИЮЛЯ 1989 Г. ИМЕЛИ ПЕРЕЛОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ БОРЬБЫ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АБХАЗИИ

Сухум. 16 июля 2019. Абхазия-Информ . Республиканская политическая партии «Форум Народного единства Абхазии» выступила с заявлением в связи с 30-ой годовщиной июльских событий 1989 г. «Трагические события, происходившие 15-16 июля 1989 г. в нашей стране, занимают в новейшей политической истории Абхазии, в летописи национально-освободительного движения особое место. Они имели переломное значение в процессе борьбы за восстановление национальной государственности, подвергшейся жесточайшей репрессии в эпоху сталинского тоталитарного режима", - отмечается в Заявлении ФНЕА.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Трагические события, происходившие 15-16 июля 1989 г. в нашей стране, занимают в новейшей политической истории Абхазии, в летописи национально-освободительного движения особое место. Они имели переломное значение в процессе борьбы за восстановление национальной государственности, подвергшейся жесточайшей репрессии в эпоху сталинского тоталитарного режима.

Накануне июльских событий Тбилисская метрополия методично и целенаправленно нагнетала обстановку в Абхазии. Шла грубейшая фальсификация истории абхазов, перечеркивалась автохтонность абхазского этноса. Предпринимались попытки насильственного внедрения грузинского языка в сферу государственного делопроизводства в нашей стране. Шла массовая перекачка кадров из различных регионов Грузии в Абхазию. По сути, бериевская переселенческая политика проводилась теперь уже под предлогом нехватки специалистов и рабочей силы в промышленной, строительной, аграрной, образовательной и др. сферах.

Выдвигались требования об упразднении Абхазской и Юго-Осетинской автономий. По указке из Тбилиси в городах и районах Абхазии проводились несанкционированные митинги, направленные на дестабилизацию политической обстановки. Противостояние усиливалось, переходя порой в открытую конфронтацию. Ситуация, складывавшаяся накануне июльских событий, характеризовалась столкновением центробежных и центростремительных сил, вызванных симптомами развала бывшей советской державы. Грузия открыто ставила вопрос о выходе из состава СССР, пренебрегая суверенными правами, входивших в нее автономий. Еще большего накала напряженность во взаимоотношениях Грузии и Абхазии достигла после многотысячного Лыхненского схода, созванного 18 марта 1989 г. по инициативе влиятельного движения НФА «Аидгылара», принявшего Обращение в высшие партийные и советские инстанции с требованием об отделении от Грузии и восстановлении независимого политического статуса ССР Абхазии 1921 г.

Широкий резонанс и действенность данной декларации был мотивирован еще и тем, что ее подписала почти вся политическая элита Абхазии, партийное и советское руководство во главе с Первым секретарем Абхазского обкома партии Б. В. Адлейба и Председателем Президиума Верховного Совета республики В.О. Кобахия. Фактически, это был беспрецедентный в пространстве бывшего СССР акт общего волеизъявления народа и правительства.

Детонатором дальнейших событий послужили намерения грузинского сектора Абхазского госуниверситета выйти из под юрисдикции вуза и попытки создания Сухумского филиала Тбилисского госуниверситета. За этими провокационными действиями, прямо или косвенно поддерживаемыми грузинским руководством, последовал целый ряд разделений госучреждений и госпредприятий Абхазии по национальному признаку. Абхазию захлестнула волна забастовок, акций протеста, сопровождавшихся радикальными требованиями об отставке высокопоставленных лиц, подписавших Лыхненское обращение. Грузинская часть населения Абхазии использовалась грузинскими властями как «пятая колонна».

Несмотря на категорическое несогласие абхазов, усматривавших в создании Сухумского отделения ТГУ еще один рычаг колонизации Абхазии, в Тбилиси было подписано распоряжение, узаконивавшее открытие данного филиала. Эти деструктивные действия способствовали еще большему сплочению и консолидации абхазов, русских, армян, греков, представителей других национальных общин.

15 мая 1989 г. на Площади Ленина (ныне – Площади Свободы) в Сухуме состоялся многотысячный сход, потребовавший от руководства Абхазии и Грузии отмены провокационных решений. Однако грубо проигнорировав все требования, 20 июня 1989 г. грузинские власти объявили прием абитуриентов во вновь созданный филиал ТГУ. В ответ на это, 22 июня абхазы приступили к длительной сидячей забастовке в Абхазской Госфилармонии, выдвинув категоричное требование перед Кремлем о направлении в Абхазию специальной Парламентской комиссии. 2 июня выдающийся национальный лидер, народный депутат СССР Владислав Ардзинба в своем выступлении на I Cъезде народных депутатов раскрыл истинные причины событий, разворачивавшихся в Абхазии, экспансионистскую суть акций, инспирируемых национал-шовинистическими кругами Грузии с одобрения ее политической элиты.

Депутатская комиссия прибыла из Москвы в Сухум 4 июля 1989 г.. Изучив ситуацию, она отметила в своем заключении нецелесообразность и необоснованность открытия филиала ТГУ в Абхазии. Несмотря на это, прием документов продолжался, что еще больше накалило обстановку. Политическое руководство автономной республики практически не в состоянии было управлять ситуацией, выходившей из под контроля. 15 - 16 июля произошли локальные, но жесткие столкновения.

Попытки грузинских вооруженных бандформирований учинить расправу над мирным абхазами, продолжившими акцию протеста на Площади Ленина, были пресечены действиями ткуарчалских ополченцев. В результате столкновений по официальным данным погибло более 15 человек. Ранения разной степени тяжести получили сотни человек. Попытки еще одного многочисленного вооруженного формирования прибыть из-за Ингура на помощь грузинским экстремистам в Сухум, были предотвращены благодаря мужеству и стойкости очамчырских и ткуарчалских ополченцев на Аалдзгинском мосту.

В те трагические дни благодаря огромным усилиям Владислава Ардзинба подразделения внутренних войск во главе с генерал-полковником Шаталиным прибыли в Абхазию и приняли оперативные меры по недопущению разрастания конфликта. Несмотря на кровопролитие и самоотверженность участников национально-освободительного движения, решение о филиале ТГУ не удалось отменить. Грузинская прокуратура, спецслужбы Грузии возбудили сотни уголовных дел против абхазов. Это был тяжелый период, когда против лидеров и активистов абхазского национально-освободительного движения применялись репрессивные меры.

В то же время – эти события имели переломную значимость, они расшатали плацдармы грузинской колониальной системы, ускорили процессы политического размежевания Грузии и Абхазии, способствовали формированию мирового общественного мнения о невозможности их сосуществования. В той непростой ситуации еще больше окрепли ряды Народного Форума Абхазии «Айдгылара», возглавлявшего последовательную борьбу абхазского народа за политическое самоопределение. В условиях жесткого грузино-абхазского противостояния было сформировано еще одно мощное общественно-политическое движение - Конфедерация народов Кавказа, сыгравшая колоссальную роль в борьбе с грузинским экспансионизмом. С первых же дней грузино-абхазской войны КНК выступила с призывом оказать поддержку Абхазии, на территорию которой вторглись грузинские оккупационные войска.

Мы склоняем головы перед памятью тех, кто стал жертвами трагических июльских событий. Они навсегда останутся в числе тех защитников Родины, кто дал достойный отпор врагам Абхазии.

Рыхьӡ кашәара ақәымзааит 1989 ш. азы ҳажәлари ҳҳәынҭқарреи рыхьчаразын зхы иамеигӡаз Аҧсны ахьчаҩцәа хьӡырҳәагақәа!

Республиканская политическая партии «Форум народного единства Абхазии»

г. Сухум, 1 июля 2019 г.