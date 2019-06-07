16 ИЮЛЯ ЗАВЕРШИЛСЯ ПРОЦЕСС ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 16 июля 2019. Абхазия-Информ. Во вторник, 16 июля, завершился процесс выдвижения кандидатов в президенты Республики Абхазия.
Решения съездов и соответствующие протоколы о выдвижении кандидатов в президенты представили две политические партии - «Акзаара», которая выдвигает кандидатом в президенты бывшего министра внутренних дел Леонида Дзапшба, и «Амцахара», выдвигающая кандидатуру председателя политсовета партии Алхаса Квициния.
Подписные листы сдали инициативные группы по выдвижению кандидатами в президенты РА Шамиля Адзынба, Артура Анкваба, Олега Аршба, Алмаса Джапуа, Астамура Какалия, Астамура Отырба, Астамура Тарба, Рауля Хаджимаба.
Регистрация кандидатов в президенты завершается не позднее 26 июля 2019 г.
Партия «Единая Абхазия» намеревалась выдвинуть кандидатом в президенты лидера оппозиционных политических сил, депутата парламента Аслана Бжания. Однако ввиду того, что Бжания после отравления проходит курс лечения и реабилитации в Германии и не сможет участвовать в выборах, «Единая Абхазия» не стала проводить съезд и выдвигать другую кандидатуру.
По той же причине не стала представлять подписные листы и инициативная группа граждан по выдвижению кандидатом в президенты Аслана Бжания.
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