16 ИЮЛЯ ЗАВЕРШИЛСЯ ПРОЦЕСС ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Решения съездов и соответствующие протоколы о выдвижении кандидатов в президенты представили две политические партии - «Акзаара», которая выдвигает кандидатом в президенты бывшего министра внутренних дел Леонида Дзапшба, и «Амцахара», выдвигающая кандидатуру председателя политсовета партии Алхаса Квициния.

Регистрация кандидатов в президенты завершается не позднее 26 июля 2019 г.

Партия «Единая Абхазия» намеревалась выдвинуть кандидатом в президенты лидера оппозиционных политических сил, депутата парламента Аслана Бжания. Однако ввиду того, что Бжания после отравления проходит курс лечения и реабилитации в Германии и не сможет участвовать в выборах, «Единая Абхазия» не стала проводить съезд и выдвигать другую кандидатуру.

По той же причине не стала представлять подписные листы и инициативная группа граждан по выдвижению кандидатом в президенты Аслана Бжания.