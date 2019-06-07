ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТАМ ПОХИЩЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА И РУСЛАНА ПАНЦУЛАЯ

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, дело возбуждено по факту похищения граждан Панцулая Руслана Павловича, 1963 года рождения, и Панцулая Вячеслава Павловича, 1967 года рождения, группой неустановленных следствием лиц. Похищение произошло 15 июля 2019 года примерно в 23:00 в г. Ткуарчал.

Сухум. 17 июля 2019. Абхазия-Информ . 16 июля 2019 года прокуратура Ткуарчалского района возбудила уголовное дело по пунктам "а", "б", "е" части 2 статьи 119 (Похищение человека) и части 2 статьи 164 (Уничтожение имущества путём поджога) УК РА.

Похитив Руслана и Вячеслава Панцулая, неустановленные следствием лица, подожгли жилой дом по ул. Шевченко, 4 в г. Ткуарчал, в котором проживали потерпевшие.

Вечером 15 июля произошло возгорание и в доме №69 по ул. Инал-Ипа в г. Сухум. Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что возгорание произошло в доме Панцулая Вячеслава Шалвовича, 1967 года рождения. Пожар был локализован силами МЧС РА.

Вячеслав Панцулая является отцом братьев Милана и Панцулая, подозреваемых в убийстве Айнавра Квициния и огнестрельном ранении Леона Квициния.

Как ранее сообщала пресс-служба МВД РА, в ночь на 12 июля 2019 г. в 00:20 ч. в дежурную часть Сухумского УВД поступило телефонное сообщение о том, что в Республиканскую больницу доставлены двое граждан: Квициния Леон Астамурович, 1997 года рождения, с огнестрельными ранениями и Квициния Айнар Асланович, 1996 года рождения, с колото-резанными ранами, который от полученных ран скончался. Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия (пересечение улиц Айдгылара и Проспекта Мира) установила, что к данному преступлению причастны Панцулая Зураб Вячеславович, 1996 года рождения, и Панцулая Милан Вячеславович, 1997 года рождения. На месте происшествия были изъяты пять стреляных гильз.

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 99 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 217 (незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия) и ч. 3 ст. 29, п. «ж» ч. 2 ст. 99 УК РА (покушение на убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору) в отношении жителей г. Сухум братьев Милана и Зураба Панцулая.

Принимаются оперативно-розыскные меры по установлению местонахождения и задержанию М. Панцулая и З. Панцулая.