ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРИЗНАЛ ЗАКОННЫМ АРЕСТ ГЕОРГИЯ АДЛЕЙБА

9 июля 2019 года Сухумским городским судом под председательством судьи Орхана Чедия было удовлетворено ходатайство органа расследования об избрании в отношении Георгия Адлейба, задержанного 6 июля 2019 года по подозрению в причастности к похищению Омара Мерцхулава, меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сухум. 17 июля 2019. Абхазия-Информ . Суд кассационной инстанции Верховного суда Республики Абхазия в составе председательствующего Майи Квициния, судей Романа Кварчия и Ады Касландзия отказал в удовлетворении жалобы адвоката на постановление Сухумского городского суда. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РА.

Уголовное дело по факту похищения Омара Мерцхулава, произошедшего 17 апреля 2019 года в селе Гумиста Сухумского района, было возбуждено 18 апреля 2019 года прокуратурой Сухумского района по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» и «в» части 2 статьи 119 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением огнестрельного оружия) и частью 2 статьи 217 (незаконные приобретение, передача, хранение и ношение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору) УК Республики Абхазия.

Защита подозреваемого, которую представляет Иван Зарандия, учитывая наличие постоянного места жительства Георгия Адлейба на территории Абхазии и положительной характеристики просил суд заменить избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

Суд кассационной инстанции по итогам исследования материалов дела, доводов изложенных в жалобе адвоката и возражений прокурора судебного управления Генеральной прокуратуры, признал постановление Сухумского районного суда об аресте Георгия Адлейба законным, а жалобу адвоката не обоснованной.

Георгий Адлейба считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.