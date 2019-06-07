ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРИЗНАЛ ЗАКОННЫМ АРЕСТ ГЕОРГИЯ АДЛЕЙБА
Сухум. 17 июля 2019. Абхазия-Информ. Суд кассационной инстанции Верховного суда Республики Абхазия в составе председательствующего Майи Квициния, судей Романа Кварчия и Ады Касландзия отказал в удовлетворении жалобы адвоката на постановление Сухумского городского суда. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РА.
9 июля 2019 года Сухумским городским судом под председательством судьи Орхана Чедия было удовлетворено ходатайство органа расследования об избрании в отношении Георгия Адлейба, задержанного 6 июля 2019 года по подозрению в причастности к похищению Омара Мерцхулава, меры пресечения в виде заключения под стражу.
Защита подозреваемого, которую представляет Иван Зарандия, учитывая наличие постоянного места жительства Георгия Адлейба на территории Абхазии и положительной характеристики просил суд заменить избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.
Суд кассационной инстанции по итогам исследования материалов дела, доводов изложенных в жалобе адвоката и возражений прокурора судебного управления Генеральной прокуратуры, признал постановление Сухумского районного суда об аресте Георгия Адлейба законным, а жалобу адвоката не обоснованной.
Георгий Адлейба считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.
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