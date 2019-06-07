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Абхазия Информ

51,6 МЛН РУБЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ИНВАЛИДАМ ВОЙНЫ

Новости Среда, 17 июля 2019 13:59
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51,6 МЛН РУБЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ИНВАЛИДАМ ВОЙНЫ

 

Сухум. 17 июля 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба и заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко подписали «Решение сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о распределении части нераспределенных средств федерального бюджета, предусмотренных на оказание Российской Федерацией помощи Республике Абхазия в целях социально-экономического развития в 2019 году» в объеме 109 млн 332 тыс. рублей для осуществления единовременных выплат отдельным категориям граждан Республики Абхазия и финансирования расходов, связанных с решением неотложных социальных вопросов в текущем году.

Как сообщает пресс-служба Кабмина РА, согласно подписанному документу, 51 млн 600 тысяч рублей будут направлены на осуществление единовременных выплат в текущем году участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, членам семей погибших в Отечественной войне народа Абхазии.

По данным Минфина РА, средства единовременной выплаты поступят на счета ветеранов Великой Отечественной войны до конца июля, выплаты остальным категориям будут производиться в первых числах августа 2019 года.

Кроме того, 57 млн 732 тыс. рублей решено направить на финансирование расходов, связанных с решением неотложных социальных вопросов, таких как дополнительное финансирование приобретения и доставки 14 автобусов, пяти единиц специализированной техники для перевозки и компактирования отходов потребления, четырех машин скорой медицинской помощи.

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