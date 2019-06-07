ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБСУДИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2020 ГОД

Сухум. 17 июля 2019. Абхазия-Информ. Вопросам формирования государственного бюджета Абхазии на 2020 год посвящалось совещание под председательством премьер-министра Валерия Бганба, состоявшееся в Кабинете министров во вторник 16 июля.

В рабочей встрече участвовали члены правительства, руководители центральных органов государственного управления.

Открывая совещание, премьер-министр отметил, что работа над формированием данных бюджетных показателей предстоящего года должна вестись при условии тесного взаимодействия центральных органов власти с Минфином.

«Ведомствам, планирующим включить государственные целевые программы в бюджет 2020 года, необходимо уже сегодня представить в Аппарат Кабмина проекты программ, составленных в соответствии со всеми нормами и требованиями с целью их заблаговременного рассмотрения на заседаниях правительства», – подчеркнул Валерий Бганба.

Замминистра экономики Заур Гулия доложил о том, что показатели индикативного планирования представлены в Минэкономики уже несколькими районными Администрациями, по окончании сбора всех цифр и сверки данных черновой проект плана будет направлен в Минфин.

По словам вице-премьера, министра финансов Джансуха Нанба, «в части исполнения расходной части бюджета текущего года мы приближаемся к 50-процентному рубежу, при этом анализ фактических бюджетных поступлений позволяет говорить о том, что сумма поступивших в бюджет средств на 228 миллионов больше, чем за такой же период 2018 года».

Он также отметил, что главная задача бюджетного планирования 2020 года – переход на программно-целевой метод расходования средств. «Этот метод планирования финансовых ресурсов способствует соблюдению единого подхода к формированию и рациональному распределению государственных финансовых ресурсов по конкретным программам и проектам, целевому использованию, улучшению качества их контроля. Все это повышает уровень эффективности освоения средств», – сказал министр финансов.

Он также напомнил, что государственные программы должны отвечать экономическим и социальным задачам государственной политики и составляться на основании постановления КМ РА от 14.07.2016 № 119 "Об утверждении «Порядка разработки, принятия и реализации государственных, ведомственных и межведомственных программ в Республике Абхазия»".

Завершая рабочее совещание, премьер-министр Валерий Бганба подчеркнул, что при распределении государственных финансов важнейшей задачей остаётся обеспечение их устойчивости и сбалансированности, необходимо также улучшать администрирование и повышать собираемость налогов и других платежей.

«Я прошу всех максимально внимательно отнестись к планированию расходов бюджета, сделать акцент на исполнении социальных обязательств, продолжить работу над повышением эффективности бюджетных расходов в социальной сфере», – заключил глава Правительства.