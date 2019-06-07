НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ПРЕТЕНДУЮТ ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК

Вместе с кандидатами в президенты дали согласие баллотироваться в качестве кандидатов в вице-президенты:

с Шамилем Адзынба - Рафаэль Апма,.

с Артуром Анкваб - Сослан Салакая,

с Олегом Аршба - Олег Барциц,

с Алмасом Джапуа – Вадим Смыр,

с Леонидом Дзапшба - Вианор Ашба,

с Астамуром Какалия - Астамур Айба,

с Алхасом Квициния - Дмитрий Дбар,

с Астамуром Отырба - Давид Дасания,

с Астамуром Тарба - Тамаз Кецба,

С Раулем Хаджимба - Аслан Барциц.

Восемь претендентов (Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Тарба, Астамур Отырба, Алхас Квициния, Олег Аршба, Артур Анкваб и Шамиль Адзынба) прошли тестирование на предмет определения свободного владения государственным языком, установленного лингвистической комиссией при Центризбиркоме. Действующий президент Рауль Хаджимба и Леонид Дзапшба на этот раз тест на знание абхазского языка не проходили, так как они уше прошли тестирование во время избирательной кампании 2014 года.

*** Регистрацию выдвинутых кандидатов в президенты и предложенных ими кандидатов в вице-президенты осуществляет ЦИК в течение десяти дней с момента поступления документов о выдвижении кандидата и его письменного согласия баллотироваться, но не позднее чем за 30 дней до президентских выборов, т.е., до 26 июля.

Решение о регистрации кандидатов принимается при наличии следующих документов:

– при выдвижении кандидата в президенты политическими партиями – протокола заседания (съезда, конференции) политической партии, нотариально удостоверенной копии свидетельства о регистрации Минюстом РА политической партии, нотариально удостоверенной копии действующего устава политической партии;

– при выдвижении кандидата в президенты от группы избирателей – протокола об итогах сбора подписей и подписных листов с необходимым в соответствии с Законом «О выборах Президента РА» количеством подписей избирателей в поддержку кандидата в Президенты Республики Абхазия (не менее 2000 и не более 2500 подписей граждан РА);

– сведений о размере и источнике доходов кандидата, об имуществе, принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и детям кандидата на праве собственности, а также об обязательствах имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) и детей кандидата по форме, утвержденной Центризбиркомом;

– результата тестирования кандидата в президенты на предмет определения свободного владения государственным языком, установленного лингвистической комиссией, образованной Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия;

– биографических данных о кандидате в президенты Республики Абхазия с указанием его фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, образования, основного места работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы – рода занятий), адреса места жительства, гражданства, срока проживания на территории Республики Абхазия;

– заявления кандидата в президенты о его согласии баллотироваться. Кандидат в президенты дает согласие баллотироваться только от одной политической партии или от одной инициативной группы;

– заявления кандидата в вице-президенты о его согласии баллотироваться вместе с кандидатом в президенты;

– биографических данных о кандидате в вице-президенты.