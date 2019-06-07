АРХЕОЛОГИ СПУСТЯ 35 ЛЕТ ВОЗОБНОВЛЯЮТ РАБОТЫ НА МЕСТЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ГОРОДА В АБХАЗИИ

ТАСС, 17 июля. Российские и абхазские археологи приступили к полевым работам на востоке Абхазии, впервые за последние 35 лет раскопки пройдут не только в окрестностях города Ткуарчал, но и в райцентре Очамчыра. Об этом сообщил ТАСС Александр Скаков, российский руководитель Ткуарчальской археологической экспедиции, которая проводится совместно Институтами археологии и востоковедения РАН, Абхазским государственным музеем и Абхазским институтом гуманитарных исследований Академии наук закавказской республики.

"Накануне наша команда, около 20 человек вместе с волонтерами, приехала на место работы, речь идет о комплексе памятников на горе Джантух. Гора возвышается над поселком Акармара, оттуда до объекта примерно час пешего подъема. Ближайший райцентр - город Ткуарчал в горной части восточной Абхазии, такой же, как и Акармара, "город-призрак". Абхазскую сторону в экспедиции представляет директор Государственного музея республики Аркадий Джопуа", - рассказал Скаков.

На Джантухе археологи уже изучили могильник эпохи раннего железа, обнаружили много находок, которые в настоящее время вводятся в научный оборот. Кроме тысяч бронзовых и железных изделий, были найдены и вещи из золота - фигурка барана ювелирной работы и местная копия монеты Александра Македонского. "Рядом с могильником обнаружено большое поселение примерно того же времени, так что мы можем воссоздать достаточно полную картину жизни той эпохи. В сезоне-2019 в первые пять дней после приезда начиная с 17 июля мы продолжим делать шурфы на этой горе, чтобы определить точные границы этого поселения. Для этого необходимо сделать еще около 10 шурфов размерами два на два метра", - рассказал собеседник агентства.

По завершении этого этапа, сообщил он, экспедиция переезжает за 40 километров к морю, в Очамчиру. Последний раз археологические работы в этом городе проводились еще в советское время, в 1984 году.

"Там до 20-22 августа будем работать на месте античного города Гиенос, история которого связана с Великой греческой колонизацией (VIII-VI вв. до н. э.). Идея такая: сравнить керамику горной части данного региона Абхазии с приморской. По сути, это соседние реки - Моква и Галидзга. В устье первой находится Гиенос, на второй, уже в горах, - Джантух. Это синхронные памятники, но их культура будет отличаться; вопрос в том, насколько сильно", - сказал начальник Ткуарчальской экспедиции.

По его словам, власти Абхазии поддерживают археологов, предоставляя им помещение школы-интерната для проживания в Очамчыре, а также регулярно финансируя реставрацию находок в России. "Еще в годы правления президента Александра Анкваба (2011-2014) Сухум начал выделять нам средства на реставрацию находок в Москве. В 2019 году эта сумма составила 400 тыс. рублей. Дело в том, что на Джантухе были найдены два тайника, в которых обнаружили массу сломанных и обожженных вещей из бронзы и железа, а их реставрация настолько сложна, что в Абхазии за нее никто не возьмется", - отметил российский археолог.

С гор на море: два объекта Ткуарчальской экспедиции

Археологическая экспедиция под руководством Александра Скакова и Аркадия Джопуа приезжает в Абхазию начиная с 2002 года, в Ткуарчальском районе работает каждый сезон, начиная с 2006 года. Комплекс археологических памятников на горе Джантух расположен в ущелье реки Галидзга, недалеко от шахтерского поселка Акармара под Ткуарчалом на северо-востоке Абхазии. Джантух - первый исследуемый в горной части страны поселенческий памятник эпохи раннего железа, которая на территории современной России и сопредельных государств определяется в рамках начала I тыс. до н. э. - первой половины I тыс. н. э. Ткуарчальская экспедиция обнаружила на Джантухе железоделательные горны, первые находки такого типа на территории Абхазии.

Греческий полис Гиенос (Гюэнос), древнейший известный науке город на территории современной Абхазии, находился в районе современного черноморского порта Очамчыра. На Гиеносе в 1930-е годы ученые выявили три основных слоя: энеолит - ранняя бронза, античность и средневековье. Археологические раскопки там проводились в 1977 году под руководством Малхаза Барамидзе, последний раз на данный момент работы вел в 1984 году Сергей Шамба.

Считается, что Гиенос возник в первой половине VI в. до н. э., а следующий век был временем его расцвета. Жизнь полиса прервалась в IV веке до н. э., новое поселение появилось здесь только спустя три с лишним столетия. Исходя из археологических данных, ученые предполагают, что внезапное запустение Гиеноса связано с появлением здесь меотских конных отрядов из Прикубанья, которые разрушили поселение.

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