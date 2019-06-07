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Абхазия Информ

В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ ВОССТАНОВИЛИ ПОПУЛЯЦИЮ ЗУБРОВ

Новости Четверг, 18 июля 2019 09:39
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В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ ВОССТАНОВИЛИ ПОПУЛЯЦИЮ ЗУБРОВ

Сухум. 18 июля. Абхазия-Информ. Кавказский заповедник восстановил популяцию зубров, увеличив численность животных за последние два десятилетия в 5,5 раза до 1100. Об этом сообщил ТАСС директор заповедника Сергей Шевелев.

"Главное наше достижение в том, что у нас увеличилось поголовье животных. Если 30 лет назад зубров было 1350, а к концу прошлого столетия из-за варварского истребления осталось около 200, то сегодня их вновь более 1100 особей, и все говорит об их благополучном существовании в заповеднике. То есть на сегодня популяция зубров повторно полностью восстановлена", - цитирует Шевелева ТАСС.

По мнению директора заповедника, еще одной важной задачей учреждения является организация быта для сотрудников.

"Все наши инспекторы живут в горах годами, и если у них нет условий, они не будут хорошо нести службу. Когда я только пришел руководителем, из 16 кордонов только на двух было электричество. Остальные имели керосиновые лампы. В настоящее время все кордоны полностью обеспечены электроэнергией. Также они обеспечены радиосвязью, сотрудники пять раз в день выходят на связь", - отметил он.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая площадь Кавказского заповедника - более 280 тыс. га. Он был создан в 1924 году, расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкессии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных. В год по туристическим маршрутам Кавказского заповедника проходит более 300 тыс. посетителей

https://tass.ru/v-strane/6671351

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 18 июля 2019 09:43

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