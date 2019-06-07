В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ ВОССТАНОВИЛИ ПОПУЛЯЦИЮ ЗУБРОВ

Сухум. 18 июля. Абхазия-Информ. Кавказский заповедник восстановил популяцию зубров, увеличив численность животных за последние два десятилетия в 5,5 раза до 1100. Об этом сообщил ТАСС директор заповедника Сергей Шевелев.

"Главное наше достижение в том, что у нас увеличилось поголовье животных. Если 30 лет назад зубров было 1350, а к концу прошлого столетия из-за варварского истребления осталось около 200, то сегодня их вновь более 1100 особей, и все говорит об их благополучном существовании в заповеднике. То есть на сегодня популяция зубров повторно полностью восстановлена", - цитирует Шевелева ТАСС.